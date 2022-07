Κοινωνία

Πτώση ελικοπτέρου στην Σάμο: Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο μέλη του πληρώματος

Σώος ο Ρουμάνος πιλότος. Αγωνία για το τέταρτο μέλος του πληρώματος. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Νεκροί είναι τελικά οι δύο επιβαίνοντες στο πυροσβεστικό ελικόπτερο Μi8 που έπεσε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Μηνά στη Σάμο και το οποίο συμμετείχε για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Παλαιοχώρι στο νησί.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου μέλους του πληρώματος ενώ ο Ρουμάνος πιλότος διακομίζεται αυτή την ώρα ζωντανός στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου.

Σώος εντοπίστηκε από ι/δ σκάφος ένας εκ των τεσσάρων επιβαινόντων του ελικοπτέρου στη θαλάσσια περιοχή "Πλάκα" ΝΔ της Σάμου #ελικοπτερο #Σαμος — ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (@HCoastGuard) July 13, 2022



Το πυροσβεστικό ελικόπτερο Mi 8 το οποίο έχει μισθωθεί από την Ουκρανία έπεσε στη θάλασσα στις 17.55 την ώρα που είχε συλλέξει νερό για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει στην περιοχή από το μεσημέρι της Τρίτης.

Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι 6 μποφόρ και στο ελικόπτερο επέβαιναν ένας Ρουμάνος, δύο Μολδαβοί και ένας Έλληνας μεταφραστής.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο δυτικής Σάμου, Αλέξανδρο Λυμπέρη,ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης των δύο εκ των τεσσάρων επιβαινόντων. Όπως είπε, το ελικόπτερο έπεσε την ώρα της απογείωσής του από τη θάλασσα, αφού είχε ανεφοδιαστεί με νερό.

Εικόνες: samos24.gr

