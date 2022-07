Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Η λάσπη και ο οχετός κατά της οικογένειάς μου, ξεπέρασαν κάθε όριο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλά στον ΑΝΤ1 για τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για την προσωπική του ζωή. Ποιους καταγγέλλει.

Της Μαρίας Θέμελη

Τις τελευταίες δύο ημέρες, τα social media έχουν κατακλυστεί από αναρτήσεις που αναφέρουν χωρίς λοιπά στοιχεία πως ο υπουργός ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης χτύπησε τη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, Ευγενία Μανωλίδου. Το γεγονός ανάγκασε τον υπουργό να παρέμβει και να ξεκαθαρίσει τη θέση του μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο twitter.

Από τότε που μπήκα στην πολιτική έχω ακούσει τα πάντα. Με ψέματα ήθελαν να με κλείσουν στην φυλακή, τώρα όμως η κατάσταση ξέφυγε. Από το “Tourkadonis” έως,αν είναι δυνατόν ότι κτύπησα την σύζυγο μου.Σεβαστείτε μια γυναίκα, μια μάνα και μια σύζυγο που βλέπει αυτά τα αίσχη. Φτάνει! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 13, 2022

«Από τότε που μπήκα στην πολιτική έχω ακούσει τα πάντα. Με ψέματα ήθελαν να με κλείσουν στην φυλακή, τώρα όμως η κατάσταση ξέφυγε. Από το "Tourkadonis" έως, αν είναι δυνατόν ότι κτύπησα την σύζυγο μου. Σεβαστείτε μια γυναίκα, μια μάνα και μια σύζυγο που βλέπει αυτά τα αίσχη. Φτάνει!», έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση και της Ευγενίας Μανωλίδου. Με ανάρτηση της στο twitter χαρακτήρισε "χυδαίο ψέμα" τα όσα γράφτηκαν στο διαδίκτυο και τα social media,

«Κάνουμε σπουδαία πράγματα για τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό μας εδώ και τόσα χρόνια με την @ellinikiagogi, αλλά αρκεί ένα χυδαίο ψέμα ώστε να με καλούν τα δελτία ειδήσεων να πάρω θέση… o tempora, o mores», έγραψε σε ανάρτησή της.

Κάνουμε σπουδαία πράγματα για τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό μας εδώ και τόσα χρόνια με την @ellinikiagogi, αλλά αρκεί ένα χυδαίο ψέμα ώστε να με καλούν τα δελτία ειδήσεων να πάρω θέση... o tempora, o mores. https://t.co/cwTJgOvp1Z — ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ (@ManolidouE) July 13, 2022

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τοποθετείται ξανά μέσω του ΑΝΤ1 για το ζήτημα κάνοντας λόγο για «λάσπη και οχετό» εναντίον της οικογένειας του από πολιτικούς αντιπάλους.

«Από την πρώτη ημέρα που μπήκα στην πολιτική έχω ακούσει εις βάρος μου τα πάντα. Αυτό όμως που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες με τη λάσπη και τον οχετό εναντίον της οικογένειας μου ξεπέρασε κάθε όριο. Αυτό που επεσήμανε ο πρωθυπουργός για τον εκτσογλανισμό στην πολιτική ζωή δυστυχώς είναι αλήθεια. Θέλω να παρακαλέσω τους πολιτικούς μου αντιπάλους να αντιπαρατεθούμε πολιτικά όσο θέλουν, αλλά να αφήσουν απ'εξω την οικογένεια μου».

Το μεσημέρι η σύζυγος του Υπουργού βρέθηκε στη Βουλή, στα θεωρεία της ολομέλειας, όπου παρακολούθησε τη συζήτηση για την Παιδεία, ενώ νωρίτερα μαζί τον Άδωνη Γεωργιάδη ξενάγησαν τους μαθητές της «Ελληνικής Αγωγής» στους χώρους του κοινοβουλίου.

