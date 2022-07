Κοινωνία

Κούγιας: Ο Λιγνάδης από την πρώτη στιγμή είχε συνειδητοποιήσει ότι είναι στόχος

Για κατασκευασμένη υπόθεση έκανε λόγο ο Αλέξης Κούγιας. Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την απόφαση της Δικαιοσύνης, τις αντιδράσεις. Πότε θα βγεί από την φυλακή ο Λιγνάδης.

Για πολιτικοποίηση της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη έκανε λόγο ο συνήγορός του Αλέξης Κούγιας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», μετά την απόφαση του δικαστηρίου, όπου κρίθηκε ένοχος για δυο βιασμούς ανηλίκων, ωστόσο θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι την δίκη στο Εφετείο

Ο κ. Κούγιας έκανε λόγο για κατασκευασμένη υπόθεση και μάλιστα είπε ότι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι κατασκεύασαν την υπόθεση με αρχικό στόχο τον κ. Λιγνάδη.

Τόνισε ακόμα ότι η απόφαση από πλευράς τακτικής δικαιοσύνης είναι αθωωτική για τον κ. Λιγνάδη και ότι μόνο οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο.

«Δυστυχώς οι πολιτικοί ανεξαρτήτως χρώματος χρησιμοποιούν την Δικαιοσύνη. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί την έννοια της Δικαιοσύνης», είπε ακόμα ο κ. Κούγιας.

Αναφερόμενος στον Δημήτρη Λιγνάδη είπε ότι από την πρώτη στιγμή είχε συνειδητοποιήσει ότι είναι στόχος και ότι είναι μια περίεργη υπόθεση, ενώ σημείωσε ότι «έμεινε ελεύθερος με διάταξη η οποία προστέθηκε την 1η Ιουλίου του 2019».

Τέλος ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες από την οικογένεια και φίλους του Δημήτρη Λιγνάδη, για να βρεθούν τα χρήματα της εγγύησης. «Αν τα συγκεντρώσουμε μέχρι το μεσημέρι μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αφεθεί ελεύθερος», σημείωσε ο κ. Κούγιας.

Ο Αλέξης Κούγιας λίγο αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Σήμερα το πρωί, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, του οποίου ο ιδιοκτήτης Γιάννης Αλαφούζος έχει απαγορεύσει να με καλούν και να ζητούν τη γνώμη μου, επί ποινικών θεμάτων, ακόμη και για υποθέσεις τις οποίες χειρίζομαι, λόγω προσωπικής διενέξεως, ενεφανίσθη ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας και υποστήριξε ότι δήθεν ο νόμος που εφάρμοσε το Δικαστήριο για να αποφυλακισθεί ο Δημήτρης Λιγνάδης, ήταν δήθεν ο νόμος Παρασκευόπουλου (αυτό συζητούσαν επί πέντε λεπτά λανθασμένα με την κυρία Αναστασοπούλου και τον κύριο Πορτοσάλτε) και ότι δήθεν ο συγκεκριμένος νόμος προϋπήρχε και πριν το νόμο Παρασκευόπουλου και ότι δήθεν ο νόμος Παρασκευόπουλου τον επανέλαβε.

Ο συγκεκριμένος δικηγόρος είναι βέβαιο ότι έχει ελλιπείς ποινικές γνώσεις και είναι αδιανόητο, αφού προβάλλεται ως ποινικολόγος, να υποστηρίζει αυτά που υποστήριξε, γιατί ο νόμος ο οποίος εφαρμόστηκε, δεν ήταν ο νόμος Παρασκευόπουλου, αλλά ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος ψηφίστηκε την 1.7.2019 επί υπουργίας του παλαιού ασκούμενου του γραφείου μου (τον είχα μαζί μου δύο χρόνια όταν ήμουν δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού του ΕΛΑ, Αγγελέτου Καννά, κοινοτάρχου Κιμώλου, όταν αθωώθηκε από μία σκευωρία που του έστησαν η ΚΥΠ και ο τότε επικεφαλής της, εισαγγελέας Διώτης), Μιχάλης Καλογήρου και όπου στο άρθρο 497, το οποίο μέχρι τότε είχε επτά παραγράφους, προστέθηκε για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, όγδοη παράγραφος, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, με την οποία όγδοη παράγραφο, ενώ προηγουμένως το συγκεκριμένο άρθρο έλεγε ότι μετά την καταδίκη του κατηγορουμένου για κακουργήματα, το Δικαστήριο ΔΥΝΑΤΑΙ να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής του, στη νέα όγδοη παράγραφο, εγκαθιδρύθηκε η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ της αναστολής εκτελέσεως της ποινής, όπως έγινε με τον Δημήτρη Λιγνάδη, όταν στο πρόσωπο του κατηγορουμένου δεν υπάρχει κάποια από τις αρνητικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο.

Δυστυχώς, ο δικηγόρος που κάλεσαν εκεί, ανεπίτρεπτα αγνοούσε αυτήν τη δικονομική εξέλιξη, η οποία πρόσφατα έχει εφαρμοστεί και άλλες πέντε φορές για το ίδιο αδίκημα, για το οποίο καταδικάστηκε ο κύριος Λιγνάδης (καταδικάστηκε με τις ψήφους των Ενόρκων ενώ οι Τακτικοί Δικαστές των αθώωσαν) και για ποινές πολύ μεγαλύτερες και συγκεκριμένα είκοσι ενός ετών, είκοσι ετών, δεκαπέντε ετών και δεκατριών ετών.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται το φαινόμενο, δικηγόροι με ανεπαρκείς ή καθόλου γνώσεις του ποινικού δικαίου, μόνο για να εμφανιστούν στην τηλεόραση, εξαιτίας καλών δημοσίων σχέσεων με παρουσιαστές και ιδιοκτήτες σταθμών, χωρίς να έχουν επαρκείς γνώσεις ποινικού δικαίου, χωρίς να γνωρίζουν τις δικογραφίες, αφού δεν τους έχουν επιλέξει ως δικηγόρους των υποθέσεων, να εμφανίζονται, ενημερώνοντας λάθος, όπως έγινε και σήμερα στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, δημιουργώντας τεράστια ανασφάλεια στους Έλληνες πολίτες για την ασφάλεια δικαίου και την επάρκεια και ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης».

ΣΥΡΙΖΑ για Κούγια: Τί?νος το πολιτικό παιχνίδι παίζει;

Για τις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια σχετικά με το ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης αφήνεται ελεύθερος με απόφαση που βασίζεται σε νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Κούγιας το άρθρο 497 παρ. 8 του ΚΠΔ ισχύει σήμερα ακριβώς όπως ίσχυε από το 2010, πριν δηλαδή από την μεταρρύθμιση του 2019. Μετά την υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησε, ότι ο κ. Λιγνάδης είναι δήθεν θύμα πολιτικής σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ και την καταδίκη για 2 βιασμούς ανηλίκων, το ερώτημα που γεννάται είναι για ποιόν λόγο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη; Τί?νος το πολιτικό παιχνίδι παίζει;»

