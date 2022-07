Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: Ελεύθερος με αναστολή μετά την καταδίκη για βιασμούς

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταδίκη του για βιασμούς ανηλίκων ο σκηνοθέτης.

Εκτός φυλακής βγαίνει ο Δημήτρης Λιγνάδης, καθώς το δικαστήριο κατά πλειοψηφία αποφάσισε να δώσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση του καταδικασθέντος σε 12 χρόνια κάθειρξη για δύο βιασμούς ανηλίκων.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, η απόφαση για αναστολή στην έφεση ελήφθη με πλειοψηφία 4 προς 3, με μειοψηφούντες 2 ενόρκους και μία δικαστή οι οποίοι έκριναν ότι ο ηθοποιός πρέπει να παραμείνει στη φυλακή.

Το δικαστήριο όρισε για την έξοδο του Δημήτρη Λιγνάδη από τη φυλακή τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε 1, 6 και 20 του μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του, καθώς και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ, τα οποία πρέπει να καταβάλει έως τις 23 Ιουλίου.

Η απόφαση αναγνώστηκε εν μέσω έντονων αντιδράσεων και αποδοκιμασιών από την πλευρά των θυμάτων και μελών του ακροατηρίου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Από σήμερα ο άνθρωπος που καταδικάστηκε σε ποινή 12 ετών για τον βιασμό ανηλίκων, θα κυκλοφορεί ελεύθερος με απόφαση της Δικαιοσύνης. Όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις, ο κ. Μητσοτάκης και η κα Μενδώνη επί είκοσι ημέρες προσπαθούσαν να «κουκουλώσουν» την υπόθεση δημιουργώντας μια ευνοϊκή περιρρέουσα ατμόσφαιρα για τον βιαστή και τότε καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη, την ίδια ώρα που στοχοποιήθηκαν τα θύματα που είχαν το σθένος να μιλήσουν. Η ατμόσφαιρα αυτή αποτυπώθηκε και σήμερα στην απόφαση του δικαστηρίου. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ντροπή».

