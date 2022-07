Τεχνολογία - Επιστήμη

Σύμπαν – “Τζέιμς Γουέμπ”: Έρχονται ανακαλύψεις που δεν τις έχει φανταστεί ανθρώπινος νους

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του διαστημικού τηλεσκοπίου άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του σύμπαντος. Τι λένε οι αστρονόμοι.



Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του διαστημικού τηλεσκοπίου Τζέιμς Γουέμπ (JWST) άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του σύμπαντος, αλλά οι αστρονόμοι δηλώνουν ότι τις σημαντικές ανακαλύψεις που μπορεί να κάνει δεν τις έχει φανταστεί ανθρώπινος νους.

Μακρινοί γαλαξίες που έχουν συγκρουστεί, γιγάντιοι εξωπλανήτες που σχηματίστηκαν από αέρια, αλλά και συστήματα αστέρων που πεθαίνουν αποτελούν τα πρώτα διαστημικά σώματα που εντόπισε το τηλεσκόπιο, η κατασκευή του οποίου κόστισε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.

Το τηλεσκόπιο είναι εκατό φορές πιο ευαίσθητο από τον προκάτοχό του, το Διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ που εκτοξεύτηκε πριν από τριάντα χρόνια και είναι ακόμη επιχειρησιακό.

“Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί ακόμη να στείλει το JWST. Αλλά, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις”, δήλωσε ο Ρενέ Ντουγιόν, σημαντικός ερευνητής για ένα από τα συνδυαστικά όργανα του τηλεσκοπίου, της συσκευής λήψης υπέρυθρων φωτογραφιών (Near-Infrared Imager), αλλά και του φασματογράφου (Slitless Spectrograph) στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA που βρίσκεται στο Μέριλαντ, όπου και έγινε η παρουσίαση των πρώτων έγχρωμων φωτογραφιών του τηλεσκοπίου.

Με το τηλεσκόπιο Γουέμπ να έχει τεθεί σε λειτουργία επτά μήνες μετά από την εκτόξευσή του τον Δεκέμβριο, οι αστρονόμοι προετοιμάζονται για “κάτι που βρίσκεται εκεί έξω, το οποίο ποτέ δεν είχαμε υποθέσει ότι θα ήταν εκεί”, δήλωσε ο Τζον Μάθερ, αστροφυσικός της NASA που έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ, με την έρευνά του στη δεκαετία του ‘90 να έχει βοηθήσει στην εδραίωση της θεωρίας της “Μεγάλης Έκρηξης” για τη δημιουργία του σύμπαντος.

