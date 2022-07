Κοινωνία

Βούλα: Απόπειρα ομαδικής δολοφονίας λόγω “διαφορών” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οπλισμένοι σαν αστακοί και έτοιμοι για όλα συναντήθηκαν οι άνδρες για να “συζητήσουν”, πριν “μιλήσουν” τα όπλα και τα μαχαίρια!

Η σύλληψη δύο ατόμων που πήραν μέρος στην ένοπλη συμπλοκή που έγινε στις 22 Ιανουαρίου, έξω από φούρνο, στη Βούλα, ξετύλιξε το κουβάρι των αποκαλύψεων, με το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής να εξιχνιάζει την υπόθεση, κάνοντας λόγο για απόπειρα ομαδικής δολοφονίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Εξιχνιάστηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος πέντε (5) ατόμων (τεσσάρων αλλοδαπών και ενός ημεδαπού), που διαπράχθηκε την 22-1-2022 στην περιοχή της Βούλας.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 13-7-2022, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, δύο (2) εκ των δραστών, 42χρονος αλλοδαπός και 34χρονος ημεδαπός, ενώ έτερος δράστης, 35χρονος αλλοδαπός, είναι ήδη έγκλειστος Καταστήματος Κράτησης.

Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω τυγχάνουν δύο επιπλέον άτομα.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε δικογραφία, για απόπειρα πολλαπλής ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες στο πλαίσιο συσταθείσας εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εξακριβώθηκε ότι, απογευματινές ώρες της 22-1-2022, οι κατηγορούμενοι ενωθήκαν σε ομάδα, με διακριτούς ρόλους, με επικείμενο σκοπό να συναντηθούν με δύο από τους αλλοδαπούς παθόντες, οι οποίοι συνοδεύονταν και από άλλα τρία άτομα, σε κατάστημα-φούρνο στην Βούλα Αττικής, για να συζητήσουν για μεταξύ τους διαφορές.

Κατά την συνάντηση που πραγματοποίησαν, δύο εκ των κατηγορουμένων με δύο από τους παθόντες, κάθισαν σε τραπεζοκαθίσματα του εν λόγω καταστήματος, όπου αρχικά συνομίλησαν και στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή, με συμμετοχή του συνόλου των δραστών, οι οποίοι με χρήση πυροβόλων όπλων και μαχαιριού τραυμάτισαν τους πέντε παθόντες και στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο.

Σημειώνεται ότι τρεις εκ των αλλοδαπών τραυματιών, μεταφέρθηκαν σε σοβαρή για την υγεία τους κατάσταση, σε νοσοκομεία όπου παρέμειναν για νοσηλεία μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του 42χρονου συλληφθέντα:

πιστόλι με υποδοχή για σιγαστήρα και γεμιστήρα με 14 φυσίγγια και φυσίγγιο στην θαλάμη του

132 φυσίγγια

3 γεμιστήρες πιστολιού

2 μαχαίρια

τσεκούρι

ηλεκτρονική συσκευή παρεμβολής σήματος (gps blocker)

ανιχνευτής ηλεκτρονικών συσκευών -κοριών παρακολούθησης

αλεξίσφαιρο γιλέκο

διόπτρα μακρύκανου όπλου

2 φορητοί ασύρματοι

tablet

6 κινητά τηλέφωνα

3 πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων

στέλεχος και κάρτα sim

2 κάρτες μνήμης

usb stick

όχημα ιδιοκτησίας του, που χρησιμοποιήθηκε για τη τέλεση των ως άνω πράξεων

το χρηματικό ποσό των 10.750 ευρώ

στην κατοχή του 34χρονου συλληφθέντα:

μαχαίρι

κινητό τηλέφωνο

Δ.Χ.Ε ταξί

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

Ειδήσεις σήμερα:

Σάμος - Μηχανικός ελικοπτέρου: “Μια ριπή ανέμου μας έφερε τούμπα”

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: δύσκολα αντέχει άνθρωπος όσα της έχουν συμβεί

Κορονοϊός - Σπαντιδέας: Η Όμικρον καλπάζει στην κοινότητα, έχει τεράστια μεταδοτικότητα