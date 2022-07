Πολιτική

Μητσοτάκης – Σαρκοζί: Τετ α τετ στο Μέγαρο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές και θέλησε να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

(εικόνα αρχείου)

Συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές με τη σύζυγό του, ζήτησε να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, με το τετ α τετ να πραγματοποιείται χθες το απόγευμα, σύμφωνα με το kathimerini.gr.

Σημειώνεται ότι ο κ. Σαρκοζί είναι ένα πρόσωπο που ασκεί σημαντική επιρροή στους Ρεπουμπλικάνους στη Γαλλία, σε μια δύσκολη περίοδο για τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν, με φόντο τη νέα σύνθεση του γαλλικού κοινοβουλίου, όπως εκείνη διαμορφώθηκε έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι στη νέα γαλλική εθνοσυνέλευση το μπλοκ που πρόσκειται στον κ. Μακρόν δεν έχει πια την πλειοψηφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάμος - Πτώση ελικοπτέρου: Ποιος είναι ο Έλληνας που σκοτώθηκε

Λιγνάδης: Πληρώνει την εγγύηση και βαίνει από την φυλακή

Βούλα: Απόπειρα ομαδικής δολοφονίας λόγω “διαφορών” (εικόνες)