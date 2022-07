Πολιτική

ΑΕΙ - Μητσοτάκης: To νομοσχέδιο φιλοδοξεί να κάνει πράξη το ίσο δικαίωμα στην ευκαιρία

H ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.



Με αναφορά στην επίθεση που δέχτηκε το πρωί ο όμιλος Real Group, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εκφράζω την οργή μου για την άνανδρη επίθεση στα γραφεία του ραδιοφωνικού σταθμού Real. Να είστε σίγουροι πως η ελευθερία του Τύπου δεν φιμώνεται από τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες» είπε.

Στόχος του νομοσχεδίου η απόκτηση γνώσης και οι καλύτερες πιθανότητες επαγγελματικής καταξίωσης

«Ο στόχος όλων όσοι θα ωφεληθούν από τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι η απόκτηση γνώσης και οι καλύτερες πιθανότητες επαγγελματικής καταξίωσης» τόνισε ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

«Σήμερα το σύνολο των προγραμματικών μας δεσμεύσεων για την Παιδεία και με αυτό το νομοσχέδιο, το 8ο κατά σειρά του υπουργείου Παιδείας, ολοκληρώνεται» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Το νέο τοπίο ολοκληρώνεται από τα 120 πρότυπα και πειραματικά σχολεία, που τυγχάνουν μεγαλύτερης ανταπόκρισης από την ελληνική κοινωνία. Η επιλογή μας να δώσουμε προτεραιότητα στην δημόσια παιδεία δεν ήταν τυχαία. Νοιάζομαι για τους νέους, δεν είναι να τους χαϊδεύω τα αυτιά και να τους στρέφω σε σχολές που δεν έχουν αύριο, αλλά σε αυτές που έχουν πραγματικές πιθανότητες στην αγορά εργασίας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται το νέο νομοσχέδιο που διευρύνει την ισχύ του δημόσιου πανεπιστημίου, οδηγώντας την ανώτατη παιδεία να ξανασυναντηθεί με τις βασικές αρχές της στη νέα εποχή».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας απηχούν τα άρθρα του νομοσχεδίου, εξ ου και η απήχηση τους υπερβαίνει τα κομματικά όρια» ενώ επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας έχει αγκαλιάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ακόμη και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 3 στους 4 συμφωνούν με το ελληνικό «Εράσμους», 4 στους 5 με την καθιέρωση της πρακτικής άσκησης. Είναι η κατάλληλη πρωτοβουλία στην κατάλληλη στιγμή, είναι η ώρα και η αξιωματική αντιπολίτευση να ακούσει τις απόψεις των φίλων της» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το δημόσιο πανεπιστήμιο μπαίνει πλέον σε μία παγκόσμια τροχιά

«Το δημόσιο πανεπιστήμιο μπαίνει πλέον σε μία παγκόσμια τροχιά, δημιουργεί πιο ολοκληρωμένους επιστήμονες» είπε συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή ο πρωθυπουργός. «Πρακτικά οι φοιτητές μας δεν πρέπει να βλέπουν τη σχολή τους ως μία τετραετή παράταση των σχολικών τους χρόνων, όχι σαν μία μηχανή απονομής πτυχίων χωρίς αντίκρισμα στην αγορά εργασίας» συμπλήρωσε.

«Τα νέα προγράμματα θα ιδρύονται από τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ύστερα από δεκαετίες αυτή η κυβέρνηση έρχεται να απελευθερώσει την δράση των πανεπιστημίων από την εκτελεστική εξουσία, παύει δηλαδή ο κρατικός πατερναλισμός», υπογράμμισε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εθνική παιδεία στην υπηρεσία της Εθνικής Οικονομίας

«Εθνική παιδεία στην υπηρεσία της Εθνικής Οικονομίας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, ενώ απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, είπε πως «θα αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα τοποθετείτε όλοι στην κατ’ άρθρων ψηφοφορία, γιατί είναι εύκολη η γενική κριτική από την αντιπολιτευση. Μη βρεθούμε στην κατάσταση ενώ διαφωνείτε επί της αρχής θα έχετε ψηφίσει περισσότερα από τα μισά άρθρα για να πέσουν οι μάσκες της υποκρισίας και σε αυτήν την αίθουσα», είπε ο πρωθυπουργός, κατά την παρέμβαση του στη Βουλή για το νομοσχέδιο για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ο άλλοτε μεγάλος απών, το δημόσιο πανεπιστήμιο επιστρέφει για να μορφώσει τους Έλληνες και να διαμορφώσει τη νέα Ελλάδα

«Ο άλλοτε μεγάλος απών, το δημόσιο πανεπιστήμιο επιστρέφει για να μορφώσει τους Έλληνες και να διαμορφώσει τη νέα Ελλάδα» τόνισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή. «Ακόμα μία γέφυρα μεταξύ της μόρφωσης και της εργασίας η αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και θα συνοδεύεται από καταβολή αποζημίωσης, που θα είναι μία πρόβα για την επόμενη ημέρα».

«Όλα αλλάζουν αλλά και ο τρόπος διακυβέρνησης των Πανεπιστημίων, για να εκλείψουν τα κρούσματα ευνοιοκρατίας. Και οι καθηγητές μας να είναι ζωντανά παραδείγματα για τους φοιτητές μας. Και οι ίδιοι οι εκλέκτορες θα ορίζονται ηλεκτρονικά και με τη συμμετοχή καθηγητών άλλων ιδρυμάτων» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να κάνει πράξη το ίσο δικαίωμα στην ευκαιρία

Συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε πως «η διοίκηση μοιράζεται ορθολογικά ανάμεσα στον πρύτανη και το συμβούλιο, ένα συμμετοχικό μοντέλο, που λειτουργεί σε πολλά κράτη του κόσμου. Τα εκατοντάδες άρθρα του νομοσχεδίου αντιμετωπίζουν πολλές από τις πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων, συμπληρώνουν, όμως, και ζητούμενα άλλων βαθμίδων όπως και η ανάπτυξη του ολοήμερου σχολείου έως τις 5:30 το απόγευμα».

«Η βασική στόχευση είναι η αποδέσμευση του δημόσιου πανεπιστημίου από γραφειοκρατικά βαρίδια και κρατική χειραγώγηση, ώστε η τριτοβάθμια εκπαίδευση να ξαναγίνει ιμάντας κοινωνικής ανέλιξης, με βάση ρεαλιστικά κριτήρια. Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να κάνει πράξη το ίσο δικαίωμα στην ευκαιρία» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

"Είμαι περίεργος εάν ο κ. Τσίπρας έχει το πολιτικό θάρρος να ζητήσει μία προσωπική συγγνώμη από την υπουργό Παιδείας"

«Οι νέοι άνθρωποι δεν είναι άβουλοι καταναλωτές υποσχέσεων, αλλά ολοκληρωμένοι άνθρωποι που ξέρουν τι θέλουν να σπουδάσουν» συνέχισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή, ενώ απευθυνόμενος προς την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε: «Τα πανεπιστήμια κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν για να τυπώνουν απλώς πτυχία για αυτό και πρέπει οι σπουδές να συνδεθούν με την αγορά εργασίας. Η πολιτική αυτή αποδεικνύει κατά πόσον οι πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται στην όχθη της καθήλωσης ή του εκσυγχρονισμού».

«Εδώ κρίνεται ποιος είναι ο πραγματικά προοδευτικός. Απέναντι σε αυτές τις αλήθειες αντιπαρατίθενται κραυγές και σιωπές. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ είστε ή όχι με το ελληνικό «Εράσμους», τα διπλά πτυχία; Την πρακτική άσκηση;» ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επιτέθηκε στον απόντα από την αίθουσα Αλέξη Τσίπρα «Ήμουν βέβαιος πως την απάντηση θα έδινε ο αρχηγός σας. Που είναι ο κ. Τσίπρας, γιατί δεν είναι εδώ; Θα σας πω, δεν είναι εδώ γιατί θα αναγκαζόταν να τοποθετηθεί ο ίδιος για τι απίστευτες αθλιότητες του κ. Βερναρδάκη. Είμαι περίεργος εάν έχει το πολιτικό θάρρος να ζητήσει μία προσωπική συγγνώμη από την υπουργό παιδείας. Αυτό που είδαμε χθες δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αυτός ο βερναρδακισμός, είναι πολακισμός, είναι ο συριζαϊκός φαρισαϊσμός, είναι αυτό που έχει αποκληθεί ως εκτσογλανισμός της κοινωνίας. Είναι ο κανόνας στο κόμμα σας, το περιβόητο ηθικό πλεονέκτημα». Και ο πρωθυπουργός συνέχισε την επίθεσή του στον ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στον βουλευτή και τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φίλη: «Εσείς δεν μας λέγατε κ. Φίλη ότι τα δύο παιδιά της Υπουργού θα θυμούνται πως κατέσφαξε 20.000 παιδιά. Τα τρία μέτρα κάτω από τη γη του κ. Πολάκη, η μητροκτονία του κ. Βερναρδάκη, όλα αυτά από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι κόπτεται για την ελευθεροτυπία σε μία ημέρα που μπήκαν βόμβες σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, που χθες κατέκρινε τις δηλώσεις Βερναρδάκη. Φέρτε τον αρχηγό σας εάν τολμά να αντιπαρατεθούμε, να έχει το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη και να πει πως καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις χυδαιότητες», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας την ομιλία του απευθύνθηκε και στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, λέγοντας «κάνω έκκληση προς το ΠΑΣΟΚ, σκεφθείτε ότι σήμερα ψηφίζουμε για την προκοπή των νέων και σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων».

