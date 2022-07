Πολιτική

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα τα ζητήματα των ίσων ευκαιριών

Συζήτηση του Πρωθυπουργού με πολίτες στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ίσες ευκαιρίες στην Εργασία». Συναντήθηκε και με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης.



«Όσο σημαντικές και αν είναι οι εθνικές πολιτικές, νομίζω ότι υπάρχει αναγνώριση από το αναπηρικό κίνημα ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια εθνική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία με επιμέρους δράσεις και με έναν συντονισμό πολλών υπουργείων, άλλο τόσο σημαντική είναι και η κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αυτοργάνωσης των ανθρώπων που μπορούν να ασκήσουν επιρροή σε τοπικό επίπεδο ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με πολίτες στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ίσες ευκαιρίες στην Εργασία».

Σημείωσε ότι στον τομέα της αποκατάστασης πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη και πρόσθεσε «έχουμε εθνικές επιτυχίες στον παραολυμπιακό τομέα και τις οποίες πρέπει να αναγνωρίσουμε καθώς είναι αποτέλεσμα της ατομικής προσπάθειας του καθενός και νομίζω θα είναι κατάκτηση για το παραολυμπιακό κίνημα η δημιουργία του παραολυμπιακού κέντρου στην Ραφήνα».

Επιπλέον ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, που, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι μια από τις μεγάλες τομές που υιοθετήθηκαν και είναι εξίσου σημαντικός για το άτομο όσο και για την οικογένεια του.

Επίσης ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση έχει εθνική στρατηγική για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και σημείωσε ότι έχουν υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις ώστε να μπορεί αυτή η στρατηγική να υλοποιείται στην πράξη να μην είναι μόνο ένα κείμενο αρχών και θέσεων. Σημείωσε ότι του είχε φανεί αδιανόητο το γεγονός ότι ένας ομοφυλόφιλος δεν μπορούσε να δώσει αίμα και αναφέρθηκε στην σημασία της διαφορετικότητας στην παραγωγικότητα. Είναι κάτι που διαπιστώσαμε στην πράξη είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ομάδες που μπορούν να δουλεύουν με διαφορετικά ερεθίσματα βελτιώνουν σημαντικά την παραγωγικότητά τους.

Έχουμε εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομά στην κοινωνική και οικονομική ζωή είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στην επιδοματική πολιτική είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο.

Τέλος αναφέρθηκε στις πολιτικές της κυβέρνησης για την ενίσχυση της οικογένειας, όπως οι 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ο θεσμός των νταντάδων της γειτονιάς και το ολοήμερο σχολείο.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση τα ζητήματα των ίσων ευκαιριών καθώς είναι θέματα που βρίσκονται στον πυρήνα μιας δίκαιης κοινωνίας.

Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο και αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη μνεία στην πολυσχιδή και πλούσια δράση που αναπτύσσει η κοινότητα, με επίκεντρο στη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη στήριξη των εθνικών θεμάτων μας ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την ηγεσία της εκφράζοντας την εκτίμησή του για τις προσπάθειές της με σκοπό την προβολή της σύγχρονης εικόνας της χώρας μας στην Αυστραλία.





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στις σχέσεις της Ελληνικής Πολιτείας με τους Ομογενείς μας κάνοντας ειδική αναφορά στις νέες προξενικές και ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται προς τον Ελληνισμό της Διασποράς για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή του και την υπέρβαση χρόνιων γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών, με την εφαρμογή του «Μητρώου Πολιτών», του συστήματος βιντεοκλήσεων «My ConsuLive», και της εφαρμογής «Εικονικού Βοηθού» (‘Virtual Assistant’).



Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε, τέλος, ότι αποτελεί προτεραιότητα η σύναψη διμερούς συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας, προοπτική ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων με την Αυστραλία και την προώθηση των εκατέρωθεν επενδύσεων.





Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό και τη Δημόσια Διπλωματία, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας, Ιωάννης Χρυσουλάκης και η Διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα.

Με τον Co-CEO του Netflix συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Co-CEO του Netflix, Ted Sarandos, στο Μέγαρο Μαξίμου.



Στη συνάντηση ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το όραμα της ελληνικής κυβέρνησης για τον οπτικοακουστικό τομέα. Τονίστηκε ότι η κυβέρνηση εκτιμά την οικονομική και πολιτιστική αξία του κλάδου, αλλά και την ευκαιρία που προσφέρει για την προβολή και ανάδειξη της Ελλάδας στην παγκόσμια σκηνή.



Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

