Σύμπαν – “Τζέιμς Γουέμπ”: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από τον πλανήτη Δία

Μετά τις πρώτες εικόνες από τα βάθη του σύμπαντος που προκάλεσαν δέος, το "Τζειμς Γουεμπ" έδωσε εικόνες και από την ανάλυση του Δία.



Νέες εντυπωσιακές εικόνες δημοσίευσε το James Webb, αυτή φορά από τον πλανήτη Δία, το μεγαλύτερο αέριο «γίγαντα» του ηλιακού μας συστήματος.

Μετά τις πρώτες εικόνες από τα βάθη του σύμπαντος που προκάλεσαν δέος και έδειξαν τις δυνατότητες του τηλεσκοπίου, το James Webb έδωσε εικόνες και από την ανάλυση του Δία.

Οι φωτογραφίες αυτές μας τις ζώνες σύννεφων του γιγάντιου πλανήτη, τη γνωστή μεγάλη ερυθρά κηλίδα του και ακόμη και μερικούς από τους δακτυλίους του.

These images are designed for engineering purposes, so they aren’t processed in the same way as our first images this week. Like some earlier calibration images, these are processed to emphasize certain features. pic.twitter.com/t1tSXyscrM