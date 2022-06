Σπάνια σύνοδος 5 πλανητών στον ουρανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πλανήτες θα μοιάζουν σαν ένα «κολιέ από μαργαριτάρια» κοντά στον ορίζοντα και το φαινόμενο θα είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού.

Μόλις ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο και στον ουρανό έχουν δώσει «ραντεβού» πέντε πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος). Η σπάνια σύνοδός τους δεν θα γίνει ξανά ορατή πριν το 2040.

it happened! the rare planetary alignment of mercury, venus, mars, jupiter and saturn of 2022. we won't be seing this again up until 2040.



©contributed images#planetaryalignment #planetalignment2022 pic.twitter.com/mZPZhbdG9E