Γαλλία: Από πυροτέχνημα σκοτώθηκαν αδέλφια 7 και 24 ετών

Δύο αδέλφια, ένα αγόρι 7 ετών και η αδελφή του 24 ετών, έχασαν αργά χθες το βράδυ τη ζωή τους στην περιοχή Σολέ της Γαλλίας, όταν ένα από τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν για τον εορτασμό της πτώσης της Βαστίλης έπεσε στο συγκεντρωμένο πλήθος, που βρισκόταν 50 μέτρα από τον χώρο της διοργάνωσης.

Τραυματίστηκαν επίσης άλλα επτά άτομα και η γαλλική αστυνομία έρευνα τις αιτίες του δυστυχήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ένα πυροτέχνημα έπεσε με θόρυβο στο συγκεντρωμένο πλήθος, χωρίς τα αιτία της πτώσης να είναι προς το παρόν γνωστά.

