Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: πρωτοπόρα δράση για άτομα με οπτική αναπηρία (εικόνες)

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύερου, έγινε φιλικό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες.

Μια πρωτοπόρα δράση που αφορά στην προσβασιμότητα αλλά και τον τρόπο προσέγγισης των ατόμων με οπτική αναπηρία στους χώρους πολιτισμού και τα θέατρα, έλαβε χώρα στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της συμπερίληψης των ατόμων με οπτική αναπηρία στον πολιτισμό. Τη δράση, η οποία εντάσσεται στο Σύμφωνο Συνεργασίας που συνυπέγραψαν πριν από έναν χρόνο το Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), συντόνισε η διοικήτρια του Κ.Ε.Α.Τ., κ. Σοφία Χαμονικολάου, καθώς και η εκπαιδεύτρια κινητικότητας - προσανατολισμού και δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης, κ. Μαρία Πλαστήρα, πραγματοποιώντας μια βιωματική εκπαίδευση σχετικά με την αισθητηριακή αναπηρία. Στην εκπαίδευση συμμετείχε επίσης ο κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος,, Οργανωτικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και μέλος του ΔΣ του Κ.Ε.Α.Τ.

Το «παρών» σε όλη την διάρκεια της δράσης έδωσαν η κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, ο κ. Ιωάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε, καθώς και η κ. Κατερίνα Ευαγγελάτου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Στο ρόλο των εκπαιδευόμενων βρέθηκε το προσωπικό του Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., το οποίο επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την εν λόγω δράση. Ειδικά οι ταξιθέτες και ταξιθέτριες, μέσα από την εκπαίδευσή τους στις βασικές αρχές συνοδείας (τεχνικές προσέγγισης, τεχνικές βλέποντα συνοδού) για τα άτομα με οπτική αναπηρία, απέκτησαν μια σφαιρική εικόνα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία όρασης, καθώς και για τις βασικές τεχνικές που ακολουθούνται στην εξυπηρέτηση των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Εκ μέρους του Κ.Ε.Α.Τ., η κ. Χαμονικολάου, εξήγησε στους παρευρισκόμενους πως «Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εξοικείωση του κοινού και ιδιαίτερα των εργαζόμενων στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μιας διοργάνωσης τέτοιου βεληνεκούς και διεθνούς αναγνώρισης, σε θέματα που αφορούν άτομα με οπτική αναπηρία, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αποτελεσματική και ισότιμη πρόσβασή τους στους χώρους πολιτισμού. Στόχος όλων οφείλει να είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με οπτική αναπηρία σε κάθε χώρο της διοργάνωσης, η ανεμπόδιστη εξυπηρέτηση τους χωρίς προβλήματα και, κυρίως, η ισότιμη αντιμετώπισή τους από συνανθρώπους τους προετοιμασμένους να τους υποδεχτούν».

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Προτεραιότητά μας, είναι η καθημερινή βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρία και η διασφάλιση της ανεξάρτητης διαβίωσης τους. Η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στην πολιτιστική ζωή της χώρας μας, αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για μία συμπεριληπτική κοινωνία που μας χωρά όλες και όλους. Για αυτό, πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, επιβεβαιώνουν ότι η αναπηρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανημποριά, αλλά ως διαφορετικότητα. Ένα διαφορετικό, αλλά ένα πλούσιο κομμάτι της κοινωνίας μας. Ως Πολιτεία, με μικρές και μεγάλες δράσεις δημιουργούμε διαρκώς τις κατάλληλες συνθήκες για την κοινωνική ένταξη όλων. Και ακόμα περισσότερο αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, τόνισε πως «σταθερός στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η καθολική προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, και βάσει του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε πέρυσι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Κ.Ε.Α.Τ, σήμερα, οι ταξιθέτες του Φεστιβάλ, το πρόσωπο αλλά και η καρδιά της διοργάνωσης, εκπαιδεύτηκαν στο πώς να υποδέχονται και να καθοδηγούν άτομα με αναπηρία όρασης σε χώρους όπως το Ωδείο Ηρώδου Αττικού και το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Δράση σαν αυτή αποτελούν μέρος της ευρύτερης μας στρατηγικής για ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, ενώ ήδη όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΠΟΑ έχουν εντάξει έργα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο περιεχόμενο τους στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., κ. Ιωάννης Καπλάνης, δήλωσε, με τη σειρά του: «Θέλουμε ένα Φεστιβάλ ανοιχτό, συμπεριληπτικό και προσβάσιμο σε όλες και όλους. H συνεργασία του Φεστιβάλ με το Κ.Ε.Α.Τ. έχει στόχο την έμπρακτη και ουσιαστική συμπερίληψη των συνανθρώπων μας με οπτική αναπηρία στον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό. Με τη σημερινή εκπαίδευση, τη διάθεση του προγράμματος των δράσεων μας στο σύστημα Braille και την προσεχή δημιουργία απτικών χαρτών στους χώρους διεξαγωγής του Φεστιβάλ, συνεχίζουμε τη συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων και δεσμευόμαστε για την επέκταση της στο μέλλον».

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, κ. Κατερίνα Ευαγγελάτου, επισήμανε σχετικά: «Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιθυμεί να καταστήσει τις εκδηλώσεις του φιλικές και προσβάσιμες προς όλους τους πολίτες. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, εγκαινιάζουμε σήμερα στους χώρους του Ωδείου Ηρώδου Αττικού αυτήν την σημαντική δράση, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Θεωρούμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προσβασιμότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε άτομα με οπτική αναπηρία, αλλά ταυτόχρονα μας βοηθούν να προσαρμόσουμε συνολικά τη στάση μας απέναντι στα άτομα αυτά, κατανοώντας τις δυσκολίες που συναντούν σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς τους. Ευχαριστούμε θερμά το ΚΕΑΤ για αυτήν την εποικοδομητική συνεργασία».

