Εθνικός Κήπος: Συλλήψεις για ληστεία τουρίστριας

Αμερικανίδα τουρίστρια λήστεψαν τρεις νεαροί στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας.

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ρουμανικής καταγωγής, 26, 27 και 29 ετών, που κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία, προχώρησαν χθες οι αρχές. Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι οι Ρουμάνοι προσέγγισαν εντός του Εθνικού Κήπου μια Αμερικανίδα και με χρήση σωματικής βίας την ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν το πορτοφόλι της, που περιείχε προσωπικά έγγραφα και χρήματα.

Ο 26χρονος και ο 29χρονος εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Ασφαλείας Προεδρίας της Δημοκρατίας και ο 27χρονος εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Οι αστυνομικοί αφού τους ακινητοποίησαν τους οδήγησαν στο Τ.Α. Συντάγματος, όπου και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκε χρηματικό ποσό και σε σημείο που υπέδειξαν το πορτοφόλι που είχαν πετάξει και τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους από το Τ.Α. Συντάγματος, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

