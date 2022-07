Κοινωνία

“Χειροπέδες” σε σπείρα που προσπαθούσε να αποπλανήσει ανήλικους μέσω διαδικτύου

Μεταξύ των τριών συλληφθέντων για τρεις υποθέσεις που αφορούσαν στα κατά περίπτωση αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων και απόπειρας προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους.ήταν και ένας ανήλικος.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διερευνήθηκαν και εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις που αφορούσαν στα κατά περίπτωση αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων και απόπειρας προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας 41χρονος και 15χρονος, για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας για απόπειρα προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους σε βάρος 37χρονου, ο οποίος επίσης συνελήφθη για καταδικαστική απόφαση.

Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση του 37χρονου, μητέρα ανήλικης κατήγγειλε ότι χρήστης μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε την κόρη της με σκοπό να συνευρεθεί σεξουαλικά με φίλο του, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στις άλλες περιπτώσεις, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων. Ειδικότερα, οι χρήστες του διαδικτύου, μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησαν πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους – εφαρμογές και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

