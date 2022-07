Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα - Θάνατος 49χρονου: την παραίτηση του διοικητή του ΠΓΝΠ ζητεί ο Πλεύρης

Εξελίξεις αναμένονται μετά την καταγγελία για τον θάνατο του 49χρονου στο Νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας" στην Πάτρα.

Μετά την κατεπείγουσα έρευνα που ζήτησε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, για την καταγγελία, πως ένας άνδρας 49 ετών στην Πάτρα πήγε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με έντονους πόνους στο στήθος και δεν τον δέχτηκαν, καθώς δεν εφημέρευε, διέταξε και ΕΔΕ αλλά και την παραίτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Μετά από την αξιολόγηση του πορίσματος της κατεπείγουσας έρευνας ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης διέταξε κατεπείγουσα ΕΔΕ. Παράλληλα ζήτησε την παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου Πάτρας "Άγιος Ανδρέας" και την ενεργοποίηση των διατάξεων της θέσης σε αργία για όσους ευθύνονται για τη λανθασμένη αξιολόγηση του περιστατικού.

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας είχε διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση αφού έλαβε από το νοσοκομείο της Πάτρας “Άγιος Ανδρέας” το αποτέλεσμα της πρώτης έρευνας για τον θάνατο του 49χρονου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας στο νοσοκομείο εφημέρευαν πάνω από 70 γιατροί όλων των ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να ελέγξουν το περιστατικό.

