Λεβαντόφσκι: Μπαρτσελόνα - Μπάγερν “έκλεισαν” την μεταγραφή

Τι μεταδίδει ο ισπανικός Τύπος για την μετακίνηση του Λεβαντόφκσκι. Οι μπλαουγκράνα “έδεσαν” και τον Ντεμπελέ, όμως με υποπολλαπλάσια ρήτρα αποδέσμευσης.

Παίκτης της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να λογίζεται ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, καθώς όπως μετέδωσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/07) τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η Μπάγερν αποδέχτηκε την πρόταση των 50 εκατ. ευρώ της Μπαρτσελόνα, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί θα φέρει τον Πολωνό στράικερ στο «Καμπ Νόου» από την προσεχή σεζόν.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο κορυφαίους συλλόγους έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, ωστόσο, δεν είχαν καταλήξει κάπου παρά τη δεδομένη επιθυμία του κορυφαίου επιθετικού να αποχωρήσει από την «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου. Ωστόσο, όπως αναφέρει η "Mundo Deportivo", οι Βαυαροί είπαν τελικά το «ναι» στους «μπλαουγκράνα», που θα καταβάλλουν 45 εκατ. ευρώ κι άλλα πέντε ως μπόνους επίτευξης στόχων.

Η Μπαρτσελόνα από το Σάββατο (16/07) θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα λάβει μέρος σε τουρνουά προετοιμασίας ενόψει της νέας περιόδου και δεν αποκλείεται να μεταβεί εκεί και ο Λεβαντόφσκι. Οι Ισπανοί πάντως εκτιμούν ότι ο αρχηγός της Εθνικής Πολωνίας θα παρουσιαστεί επίσημα μετά τα φιλικά των Καταλανών στην άλλη άκρη Ατλαντικού.

Στα 100 εκατ. ευρώ η ρήτρα αποδέσμευσης στο νέο συμβόλαιο του Ντεμπελέ

Έπειτα από ένα σίριαλ που κράτησε μήνες, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να «δέσει» τον Ουσμάν Ντεμπελέ με νέο συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2024, με τον Γάλλο επιθετικό να υπογράφει την ανανέωση της συνεργασίας του προχθές Πέμπτη.

Αυτό που δεν είχε γίνει γνωστό, ήταν το buy-out που συμπεριλήφθηκε στη νέα σύμβαση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως αποκάλυψε ο εκτελεστικός διευθυντής των Καταλανών την Παρασκευή (15/7) στο περιθώριο της επίσημης παρουσίασης του Ραφίνια απ’ τους «μπλαουγκράνα» η ρήτρα αποδέσμευσης στο νέο συμβόλαιο του Ντεμπελέ είναι 100 εκατ. ευρώ.

Κοινώς μειώθηκε τέσσερις φορές κάτω σε σχέση με αυτή που ίσχυε στο πρώτο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γάλλος με την «Μπάρτσα» το καλοκαίρι του 2017 κι έφτανε τα 400 εκατ. ευρώ.

