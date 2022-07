Κόσμος

Αυστρία: Τούρκος επιχειρηματίας εκδόθηκε στις ΗΠΑ

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που μεταφέρθηκε στην Γιούτα συνοδεία πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών. Γιατί κατηγορείται από τις αμερικανικές Αρχές.

Τούρκος επιχειρηματίας που κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα εκδόθηκε χθες Παρασκευή από την Αυστρία στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ συνοδεύτηκε από μέλη των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής της τάξης στη Γιούτα, όπου του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ξέπλυμα ποσού 133 εκατομμυρίων δολαρίων και πλέον μέσω λογαριασμών του στην Τουρκία και στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Κορκμάζ είχε συλληφθεί στην Αυστρία τον Ιούνιο του 2021, κατόπιν αμερικανικού αιτήματος. Έδινε έκτοτε δικαστική μάχη για να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ. Είχε δηλώσει σε Τούρκο δημοσιογράφο από τη φυλακή ότι προτιμούσε να δικαστεί στη χώρα του, όπου καταζητείται επίσης για ξέπλυμα χρήματος και απάτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει καταρτιστεί σε βάρος του, ο κ. Κορκμάζ και συνεργοί του ενέχονταν σε κύκλωμα που διέπραξε απάτη με την υποβολή ψευδών αιτήσεων στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για τη χορήγηση φοροαπαλλαγών ύψους ενός δισεκ. δολαρίων για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συγκεκριμένα την παραγωγή και την πώληση βιοντίζελ από την εταιρεία Washakie Renewable Energy LLC, με έδρα τη Γιούτα.

Ο Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ και οι υπόλοιποι φερόμενοι ως συνωμότες, πάντα σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, αξιοποίησαν τα κέρδη τους από την απάτη για την αγορά πολυτελών ακινήτων, εταιρειών όπως η Biofarma, της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Borajet, ξενοδοχείων στην Τουρκία και στην Ελβετία, ενός κότερου ονόματι Queen Anne, μιας βίλας κι ενός διαμερίσματος στον Βόσπορο.

Κατά το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ. Κορκμάζ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή ως και 20 ετών κάθειρξης για κάθε κακούργημα που τον βαρύνει (σύσταση και συμμορία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, απάτη, παρακώλυση έρευνας).

Το όνομα του κ. Κορκμάζ φιγουράρει στον κατάλογο των προσωπικοτήτων που είχε κινητοποιήσει η Άγκυρα για να εξασφαλίσει χάρες από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ το 2016, σύμφωνα με το Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), κονσόρτσιουμ ερευνητών δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με το OCCRP, ο κ. Κορκμάζ είχε διευκολύνει το 2018 το ταξίδι στην Τουρκία προσώπων συνδεόμενων με τον κ. Τραμπ που επιδίωκαν την απελευθέρωση του αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον, τότε έγκλειστου στις τουρκικές φυλακές.

Σε συντονισμό με τις αρχές του Λιβάνου, οι διωκτικές αρχές των ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση της θαλαμηγού Queen Anne τον Ιούλιο του 2021 και την πούλησαν φέτος έναντι 10,11 εκατ. δολαρίων, δυνάμει διαταγής αμερικανού δικαστή που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2021.

Ο κ. Κορκμάζ αντιμετωπίζει ακόμη δίωξη για ξέπλυμα χρήματος στην πατρίδα του. Οι αρχές της Τουρκίας είχαν επίσης κινήσει διαδικασία έκδοσης από τις αυστριακές αρχές και τον Αύγουστο του 2021, αυστριακό δικαστήριο είχε αποφασίσει να εκδοθεί στην Τουρκία.

Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν τον Δεκέμβριο να τεθούν υπό κράτηση 10 στελέχη των διοικήσεων των εταιρειών του, καθώς το Συμβούλιο Έρευνας για Οικονομικά Εγκλήματα (MASAK) του τουρκικού υπουργείου Οικονομικών κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, είχε μεταδώσει τότε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

