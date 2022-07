Πολιτισμός

Προσπάθησε να πουλήσει παλιά εικόνα μέσω... διαδικτύου

Δείτε πόσα χρήματα ζητούσε η γυναίκα, στην κατοχή της οποίας, οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη μιας μεγάλης αξίας, παλαιά θρησκευτική εικόνα.

Μία παλιά θρησκευτική εικόνα προσπάθησε να πουλήσει, μέσω του Διαδικτύου, όπου ανήρτησε σχετική αγγελία, 56χρονη, η οποία συνελήφθη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Επρόκειτο περί φορητής ρωσικής εικόνας που χρονολογείται στον 18ο και 19ο αιώνα και απεικονίζει τον Άγιο Παντελεήμονα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι ζητούσε από υποψήφιο αγοραστή το ποσό των 700 ευρώ για να την πουλήσει.

Εκτός από την παραπάνω εικόνα, στην κατοχή της βρέθηκε και μία τρίπτυχη εικόνα της Παναγίας (Βρεφοκρατούσα), ομοίως ρωσικής προέλευσης και της ίδιας περιόδου.

Οι εικόνες κατασχέθηκαν και επιδείχθηκαν σε αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, που αποφάνθηκε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

