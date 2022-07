Κοινωνία

Χαλάνδρι: Πουλούσαν “μαϊμού” ρούχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατασχέθηκαν χιλιάδες απομιμητικά είδη ένδυσης γνωστών εταιρειών. Δύο συλλήψεις.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες (15/7) στο Χαλάνδρι, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, δύο άντρες, 36 ετών αμφότεροι, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διάθεσης απομιμητικών προϊόντων, εντοπίσθηκε ο ένας κατηγορούμενος έξω από το σταθμό μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» να διαθέτει προς πώληση απομιμητικά προϊόντα (είδη ένδυσης) γνωστών εταιρειών, τόσο σε αυτοσχέδιο πάγκο, όσο και σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, εντοπίστηκε στην περιοχή του Χαλανδρίου μέσα στο αυτοκίνητο του, να κατέχει πλήθος απομιμητικών προϊόντων.

Συνολικά κατασχέθηκαν και στη συνέχεια καταστράφηκαν 2.757 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (είδη ένδυσης).

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τ.Α. Χαλανδρίου, όπου συνελήφθησαν και σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση ελικοπτέρου στη Σάμο: Θρήνος στην κηδεία του Έλληνα που σκοτώθηκε (εικόνες)

Εκπτώσεις: Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα - Το ωράριο

Ο Ρίκι Μάρτιν κατηγορείται για αιμομιξία με ανιψιό του