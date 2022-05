Οικονομία

Ηράκλειο: Κατασχέθηκαν πάνω από 25000 προϊόντα “μαϊμού” (εικόνες)

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ σε εμπορικά καταστήματα και αποθήκες.



«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος /ΓΕΠΑΔ Κρήτης και την ΚΟΕ Ηρακλείου/ΕΛΙΤ Αττικής, σε εμπορικά καταστήματα και αποθήκες στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του Υπουργείου, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 25.125 τεμάχια απομιμητικών τσαντών, ειδών ένδυσης, υπόδησης, αρωμάτων, γυαλιών ηλίου και λοιπών αξεσουάρ με εμπορικά σήματα μεγάλων διεθνών οίκων, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 183.250 ευρώ.

Οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

