Αποφυλάκιση Λιγνάδη: Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλει παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης

Παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης με "υποκινούμενες πολιτικές σκοπιμότητες", καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά τις αντιδράσεις για την αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη.

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δεν πρόκειται να ανεχθεί τη δημόσια και υποκινούμενη για πολιτικές σκοπιμότητες προσβολή και διαπόμπευση της προσωπικότητας της Προέδρου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, καθώς και των υπολοίπων Δικαστών της Συνθέσεως, που επί σειρά ετών κοσμούν την Ελληνική Δικαιοσύνη». Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε νέα ανακοίνωσή που εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με αφορμή τις επικρίσεις που δέχεται το δικαστήριο, που δίκασε την υπόθεση Λιγνάδη και κυρίως η πρόεδρός του. «Διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο έλεγχος της Δικαιοσύνης και ο εκφοβισμός των εκπροσώπων της δεν θα περάσει» αναφέρει ακόμη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και καλεί «τα κοινοβουλευτικά κόμματα να λάβουν θέση και να καταδικάσουν τα παραπάνω πρωτοφανή φαινόμενα για την ευνομούμενη πολιτεία μας».

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει:

«Σχετικά με τη συνεχιζόμενη δημόσια προσβολή της προσωπικότητας της Προέδρου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών - Ωμή και υποκινούμενη απόπειρα χειραγώγησης της Δικαιοσύνης σε εκκρεμή υπόθεση μετά την έκδοση απόφασης σε πρώτο βαθμό

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δεν πρόκειται να ανεχθεί τη δημόσια και ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ για πολιτικές σκοπιμότητες προσβολή και διαπόμπευση της προσωπικότητας της Προέδρου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, καθώς και των υπολοίπων Δικαστών της Συνθέσεως, που επί σειρά ετών κοσμούν την Ελληνική Δικαιοσύνη με την εξαίρετη νομική τους κατάρτιση, το ακέραιο ήθος και την ευσυνειδησία τους και οι οποίοι βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο στόχαστρο κατ' εξακολούθηση συκοφαντικών επιθέσεων, που συνοδεύονται από έμμεσες προτροπές ακόμη και τέλεσης πράξεων βίας σε βάρος τους.

Στο Κράτος Δικαίου οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους της Ελληνικής Πολιτείας. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή μη ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 497 παρ. 8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων και κρίνονται από το Δικαστήριο με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, τη θεμελιώδη αρχή της ηθικής απόδειξης και την ελεύθερη συνείδηση των Δικαστών.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τα λαϊκά Δικαστήρια, που δυστυχώς είχε προβλέψει πως θα "στηθούν", άγεται στο συμπέρασμα ότι η συνεχιζόμενη δημόσια προσβολή της προσωπικότητας των Μελών της Ένωσης μας και Μελών της Συνθέσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και ειδικώς της Προέδρου αυτής, ενέχει πολιτικές και μόνο σκοπιμότητες και είναι ξεκάθαρα ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ απ' αυτούς που δεν επιδεικνύουν στοιχειώδη σεβασμό στους θεσμούς και η απαξίωση αυτών (θεσμών) αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή τους, απ’ αυτούς που κινούνται στην κινηματική λογική παρελθόντων ετών, που κύριο χαρακτηριστικό έχει την πόλωση και το διχασμό, απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι η Δικαιοσύνη είναι ένας ακόμα κρατικός μηχανισμός ενταγμένος στους σχεδιασμούς τους και ότι με την απειλή της δημόσιας διαπόμπευσης προσωπικοτήτων της Ελληνικής Δικαιοσύνης σε πλατείες και σε δημόσιους χώρους θεαμάτων θα εκβιάσουν τις αποφάσεις της προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, μετά την έκδοση της απόφασης του Μ.Ο.Δ. και θα χειραγωγήσουν τη Δικαιοσύνη, ώστε να αποφασίζει σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Έτσι αντιλαμβάνονται όλα αυτά τα κέντρα την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλει, δημόσια, στοχευμένη και εκβιαστική παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, μετά την έκδοση της απόφασης σε πρώτο βαθμό, και θα προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποτροπή της θεσμικής αυτής εκτροπής, την προστασία Προσωπικοτήτων της Δικαιοσύνης έναντι εξακολουθητικών συκοφαντικών δυσφημίσεων και τη διαφύλαξη των αρχών του Κράτους Δικαίου.

Διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο έλεγχος της Δικαιοσύνης και ο εκφοβισμός των εκπροσώπων της δεν θα περάσει.

Καλούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να λάβουν θέση και να καταδικάσουν τα παραπάνω πρωτοφανή φαινόμενα για την ευνομούμενη πολιτεία μας».

