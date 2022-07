Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Φιλιππιάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στην περιοχή, από την πρωινή επίσκεψη του "Εγκέλαδου".

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής,

Ο σεισμός, που καταγράφηκε στις 09:21 είχε επίκεντρο κοντά στην Φιλιππιάδα, στην Πρέβεζα

Ειδικότερα, το επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εντοπίζεται 7 χλμ. βόρεια - βορειανατολικά της πόλης της Φιλιππιάδας, σε απόσταση 284 χιλιομέτρων δυτικά - βορειοδυτικά της Αθήνας.

Το εσιτακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση αεροπλάνου στην Καβάλα: 8 νεκροί - Έρευνα για φορτίο και αίτια (εικόνες)

Φωτιά στην Πάτρα: “μάχη με τις φλόγες” στην Καλλιθέα (εικόνες)

Καβάλα: Λόχος Πυρηνικής - Βιολογικής Άμυνας στις έρευνες για το φορτίο του Antonov