Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το αίτημα εγκίθηκε από την Ευρωπϊκή Ένωση.



Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR593) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χαρτογράφηση της περιοχής Μέλαμπες Ρεθύμνου που επλήγη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την περιοχή Μέλαμπες της Π.Ε. Ρεθύμνου, η οποία επλήγη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 15 Ιουλίου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service - Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

