Champions League - Ολυμπιακός: Ξεκίνημα στο Ισραήλ για τους “ερυθρόλευκους”

Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη σεζόν 2022-23. Ποια ομάδα αντιμετωπίζουν οι «ερυθρόλευκοι».



Το πρώτο βήμα στη -μακρά- διαδρομή επιστροφής στους ομίλους του Champions League, θέλει να κάνει την Τετάρτη (20/7, 20:00) ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι τους για τη σεζόν 2022-23, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στο Ισραήλ τη Μακάμπι Χάιφα, στο πλαίσιο του Β΄ προκριματικού γύρου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, και θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν ένα σκορ πρόκρισης, περιμένοντας τη ρεβάνς της 27ης Ιουλίου στο «Γ. Καραϊσκάκης». Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο των πρωταθλητών Ισραήλ, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θα συνεχίσει στον Γ΄ προκριματικό γύρο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα «υποβιβαστεί» στο Europa League.

Από τα συνολικά 12 ζευγάρια της Β΄ προκριματικής φάσης, ξεχωρίζει αυτό της Ντιναμό Κιέβου με τη Φενέρμπαχτσε, με το πρώτο ματς να διεξάγεται την Τετάρτη (20/7) στο Λοτζ της Πολωνίας, καθώς η UEFA λόγω του πολέμου δεν επιτρέπει στις ουκρανικές ομάδες να αγωνίζονται στη χώρα τους. Στη μάχη των προκριματικών μπαίνει και η δευτεραθλήτρια Κύπρου, ΑΕΚ Λάρνακας, που αντιμετωπίζει την Τρίτη (19/7) στη Δανία τη Μίντιλαντ.

Οι ομάδες που μετέχουν σε αυτή τη φάση θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τους πιθανούς αντιπάλους τους, καθώς η κλήρωση για τον Γ΄ προκριματικό γύρο διεξάγεται αύριο (18/7) το μεσημέρι στη Νιόν.

Το πρόγραμμα των α΄ αγώνων στον Β΄ προκριματικό γύρο του Champions League:

Τρίτη 19/7

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Ζυρίχη (Ελβετία)

Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Μάλμε (Σουηδία)

Πιούνικ (Αρμενία)-Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Μίντιλαντ (Δανία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

Λίνφιλντ (Β.Ιρλανδία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Σκούπι (Β. Μακεδονία)

Τετάρτη 20/7

Ελσίνκι (Φινλανδία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μάριμπορ (Σλοβενία)-Σερίφ (Μολδαβία)

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26-27 Ιουλίου. Οι νικήτριες ομάδες προκρίνονται στον Γ΄ προκριματικό γύρο, ενώ οι ηττημένες μεταφέρονται στον Γ΄ προκριματικό του Europa League.

