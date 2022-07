Αθλητικά

Κλήρωση Conference League: Οι επόμενοι αντίπαλοι για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη

Με ποιες ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωποι οι ελληνικοί σύλλογοι, εφόσον περάσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Τους αντιπάλους τους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League έμαθαν ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βέλεζ (Βοσνία) – Χαμρούν Σπάρτανς (Μάλτα).

Ο Άρης, αν προκριθεί επί της Γκόμελ, θα βρει απέναντι του τον νικητή του ζευγαριού Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ).

Ο Παναθηναϊκός που κέρδισε έναν προκριματικό γύρο, επιστρέφει στην Ευρώπη και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ) – Σλάβια Πράγας (Τσεχία).

Οι αγώνες αυτής της προκριματικής φάσης θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 11 Αυγούστου.

