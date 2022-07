Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη - Εισαγγελέας: 12 στο εδώλιο για φόνο με δόλο - Θα σκότωναν κι άλλους

Τι αναφέρεται στην 86σέλιδη εισαγγελική πρόταση, για να δικαστούν όλοι οι προφυλακισμένοι, με την ίδια κατηγορία. Τι λέει για την νύχτα της τραγωδίας.

Την παραπομπή σε δίκη για ανθρωποκτονία με δόλο και των δώδεκα νεαρών που συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου στη Χαριλάου, προτείνει η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης.

Στην πρόταση των 86 σελίδων, που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι η ομάδα των οπαδών είχε σκοπό να σκοτώσει όλη την παρέα μέσα στην οποία ήταν ο άτυχος 19χρονος.

«Ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο, ήτοι μετά από συναπόφαση και σε κοινή δράση κατά συρροή, αφενός μεν ευρισκόμενοι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σκότωσαν άλλον, αφετέρου έχοντας συναποφασίσει να τελέσουν το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με δόλο», σημειώνει στην πρότασή της η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών που ζήτησε να δικαστούν στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Περιγράφοντας στην εισαγγελική πρόταση όσα συνέβησαν στην είσοδο της οικοδομής της οδού Θ. Γαζή αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι μόλις ρώτησαν την παρέα των νεαρών μεταξύ των οποίων ο 19χρονος ποια ομάδα υποστηρίζουν, «στο άκουσμα της παραδοχής τους ότι υποστηρίζουν την ομάδα του Άρη, χωρίς να προηγηθεί οιαδήποτε λεκτική αντιπαράθεση όλως αιφνιδίως επιτέθηκαν σε αυτούς βιαιοπραγώντας, χτυπώντας τους με σφοδρότητα με τα μαχαίρια, τα πτυσσόμενα γκλοπ, τους μεταλλικούς σωλήνες, λοστούς και το αναδιπλούμενο δρεπάνι, με σκοπό να τους σκοτώσουν».

Στην πρόταση αναφέρεται ότι και η ιατροδικαστική έκθεση ότι δηλαδή ο 19χρονος Άλκης Καμπανός υπέκυψε στα τραύματά του από τα τραύματα που είχε στα πόδια και από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Επίσης προτείνει την παραπομπή ενός κατηγορουμένου επιπλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας και των υπολοίπων για συνέργεια στην πράξη του αυτή.

Ζήτησε ακόμη την παραπομπή όλων για το νόμο περί αθλητικής βίας με τις επιβαρυντικές περιστάσεις ότι προκλήθηκε θάνατος και τραυματισμός, όπως και για κατοχή αντικειμένων που είχαν σκοπό να προκαλέσουν θάνατο και τραυματισμό, που εντάσσεται πάλι στο νόμο της αθλητικής βίας, σύμφωνα με το karfitsa.gr



Κούγιας: αίτημα να γίνει η δίκη στην Αθήνα Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας του Άλκη Καμπανού, αναφέρονται τα εξής: «Σήμερα η Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κυρία Χαρίκλεια Χοβαρδά υπέβαλε προς το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης την πρόταση της, η οποία αφορά ποιες κατά την εισαγγελική γνώμη πρέπει να είναι οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν στο Δικαστήριο οι δράστες της δολοφονίας εις βάρος του αείμνηστου Άλκη Καμπανού. Ο κύριος Αλέξης Κούγιας και οι συνεργάτες του γραφείου μας θα επεξεργαστούμε την εισαγγελική πρόταση και με υπόμνημα μας θα εκφράσουμε και τις δικές μας απόψεις, ώστε το Δικαστικό Συμβούλιο να αποφασίσει με κυριαρχικό τρόπο ποιο θα είναι τελικώς το κατηγορητήριο εις βάρος αυτών των δραστών. Συγχρόνως αύριο θα υποβάλουμε προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, αλλά και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κο Ισίδωρο Ντογιάκο, το αίτημα μας να διεξαχθεί η δίκη στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας των μαρτύρων κατηγορίας, των γονέων του Άλκη Καμπανού, αλλά και των ένορκων – μελών του Δικαστηρίου λόγω της εγκληματικής προσωπικότητος των δραστών και του εγκληματικού περιβάλλοντός τους».

