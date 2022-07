Πολιτική

Κουτσούμπας: Το βαρύ ζεϊμπέκικο στην Μακρακώμη (βίντεο)

Ο γραμματέας του ΚΚΕ χόρεψε το βαρύ ζεϊμπέκικο, με τους παρευρισκόμενους να τον χειροκροτούν.



Στην Μακρακώμη βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, ο κ. Κουτσούμπας μετά την ομιλία του παρέμεινε στον χώρο και διασκέδασε με όσους έδωσαν το «παρών» στη βραδιά καθώς ακολούθησε και μουσική συναυλία.



Μάλιστα, σηκώθηκε και για χορό όταν η Γλυκερία, που ήταν από τους καλλιτέχνες που διασκέδαν τον κόσμο, ξεκίνησε να λέει το γνωστό τραγούδι «Της γερακίνας γιός».

Ο κ. Κουτσούμπας χόρεψε το βαρύ ζεϊμπέκικο, με τους παραβρισκόμενους να χτυπούν παλαμάκια γύρω του, ενώ ο ίδιος τραγουδούσε και τους στίχους που έγραψε πριν από 47 χρόνια ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα:

