Μπακογιάννης: Ο Γιωτόπουλος πήρε άδεια και δεν “τρέχει τίποτα”

Ο δήμαρχος Αθηναίων για τον τουρισμό στην πρωτεύουσα, την καθαριότητα, τις πορείες, την παραβατικότητα και την άδεια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Για ζητήματα που απασχολούν την πόλη της Αθήνας, όπως οι παρεμβάσεις, ο τουρισμός και η καθαριότητα, αλλά και η εγκληματικότητα, μίλησε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε στα ελπιδοφόρα μηνύματα που εκπέμπονται από την αγορά για τον τουρισμό στην πρωτεύουσα, υπογραμμίζοντας ότι η τουριστική κίνηση έχει ανοδική τροχιά, γεγονός που δεν συνοδεύεται, φυσικά, μόνο από χαμόγελα, αλλά και από περισσότερες ευθύνες.

«Φέτος φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε το τουριστικό ρεκόρ του 2019, όμως το σημαντικότερο είναι ότι οι τουρίστες που έρχονται στην πόλη μας, σύμφωνα με τις έρευνες, φεύγουν ικανοποιημένοι. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας, καθώς ο στόχος μας είναι να διευρύνουμε και τις μέρες που παραμένει στην πόλη μας ένας επισκέπτης, από 2,5 με 3 που είναι σήμερα σε 3,5 με 4», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος προσθέτοντας μάλιστα ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται «περισσότερη δουλειά από εμάς, περισσότερες υπηρεσίες και υποδομές. Αυτά δηλαδή που έχει ανάγκη και ο μόνιμος κάτοικος της Αθήνας».

«Ο εμβληματικός χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνος να γίνει προορισμός»

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος προχωρά στην υλοποίηση μιας πολυεπίπεδης παρέμβασης που οδηγεί στην ανάδειξη της Ακαδημίας Πλάτωνος, αλλά και στη δημιουργία του Μουσείου της πόλης των Αθηνών.

«Η Ακαδημία Πλάτωνος είναι ξακουστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τα βάθη του Τέξας μέχρι τα βάθη της Κίνας. Κι όμως, σήμερα δεν έχει την επισκεψιμότητα που θα μπορούσε να έχει. Ξεκινάμε, λοιπόν, ένα μεγάλο έργο, ώστε αυτός ο εμβληματικός χώρος να γίνει προορισμός, να μην περιορίζεται η τουριστική κίνηση μόνο πέριξ της πλατείας Συντάγματος, της Πλάκας και της Ακρόπολης. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα κάνει τις αρχαιολογικές εκσκαφές, εμείς την ανάπλαση του πάρκου, ενώ παράλληλα θα τρέξουμε και το διαγωνισμό για να δημιουργήσουμε το Μουσείο της πόλης των Αθηνών».

«Αλλάξαμε την φιλοσοφία που καθαρίζουμε την πρωτεύουσα – Τον Σεπτέμβριο οι υπόγειοι κάδοι σε 45 γειτονιές της Αθήνας»

Σε ερώτηση σχετικά με την καθαριότητα στην πόλη, ένα θέμα που απασχολεί τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, ο Δήμαρχος τόνισε ότι «η Αθήνα σήμερα είναι πιο καθαρή από ό,τι ήταν τα τελευταία αρκετά χρόνια», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά.

Περιγράφοντας, τον νέο τρόπο που «δουλεύεται» σήμερα η πόλη, επισήμανε ότι έχει αλλάξει ριζικά η φιλοσοφία που καθαρίζονται το κέντρο και οι γειτονιές της, καθώς οι άνθρωποι του δήμου δεν μένουν μόνο στο άδειασμα των κάδων. «Η Αθήνα θέλει νερό, σαπούνι, θέλει και απολύμανση κατά τη διάρκεια της πανδημίας» είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι η δημοτική αρχή ανανέωσε τον εξοπλισμό, αναδιοργάνωσε τις υπηρεσίες της, ενώ από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει την τοποθέτηση 45 υπόγειων κάδων στις γειτονιές και το κέντρο της πόλης.

«Έρχεται απόφαση για τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων»

Απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να μπει τέλος στις αρρυθμίες που προκαλούν στο κέντρο της πόλης τα τουριστικά λεωφορεία, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι πρόκειται για ένα θέμα που θα διευθετηθεί άμεσα, αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κατατεθεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα λύνει οριστικά το θέμα της στάθμευσής τους. «Έχουμε ολοκληρώσει ένα κύκλο διαβούλευσης και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε κανονιστική απόφαση για τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, ώστε να μπορούν να σταθμεύουν χωρίς να κλείνουν τους δρόμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο νόμος για τις πορείες πρέπει να εφαρμοστεί, τελεία και παύλα»

Αναφορικά με τις διαδηλώσεις, οι οποίες όπως υποστήριξε, συνεχίζουν να πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τόνισε: «Υπάρχει νόμος, ο οποίος βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας. Ψηφίστηκε το 2019 και τον είχα υποστηρίξει με πάθος και προεκλογικά και μετεκλογικά. Αυτός ο νόμος, δυστυχώς, δεν εφαρμόζεται πλήρως και οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Πρέπει να εφαρμοστεί, λοιπόν, τελεία και παύλα».

Για τα αυθαίρετα events και τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται απροειδοποίητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα εν αγνοία της δημοτικής αρχής, προκαλώντας έμφραγμα στις οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας επισήμανε ότι είναι παράδοξο να μην απαιτείται άδεια από τον Δήμο Αθηναίων για τη διοργάνωσή τους. Υπενθύμισε ότι έχει ήδη αποστείλει κοινή επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας να απαγορευτούν τέτοιες εκδηλώσεις και events τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση να απαιτείται η άδεια του Δήμου Αθηναίων.

«Συνεργαζόμαστε με την ΕΛ.ΑΣ για να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία»

«Εμείς δε θέλουμε να κλείσουμε κανένα μαγαζί. Το μόνο που θέλουμε είναι να τηρείται ο νόμος», τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφορικά με τη λειτουργία των νυχτερινών κέντρων στο Γκάζι, θέτοντας για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της τήρησης του ωραρίου και της ηχορύπανσης που επιβαρύνουν τους κατοίκους της περιοχής. «Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις -πρόκειται για εξαιρέσεις, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών της πόλης σέβονται τις γειτονιές και τους μόνιμους κατοίκους- οι οποίες δυσκολεύουν τη ζωή όλων μας. Εμείς, ήδη σφραγίσαμε τέσσερις επιχειρήσεις στο Γκάζι. Παρότι τις έχουμε σφραγίσει κάποιοι συνεχίζουν να λειτουργούν. Έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας τις θεσμικές, τις νομικές και τις επιχειρησιακές και πλέον συνεργαζόμαστε με την ΕΛ.ΑΣ για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία.Έχω ήδη μιλήσει με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, είμαι βέβαιος ότι είναι θέμα χρόνου να εφαρμοστεί ο νόμος».

«Είναι λογικό να αναρωτιόμαστε τι έχει συμβεί και να ζητάμε εξηγήσεις»

Αναφορικά με την τριήμερη άδεια που φέρεται να πήρε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, και μάλιστα τις ημέρες που συμπληρώνονταν 30 χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από ρουκέτα της τρομοκρατικής οργάνωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία ενημέρωση για αυτή την απόφαση.

«Απ’ ό,τι φαίνεται -κι εγώ στις εφημερίδες το διάβασα- του δόθηκε για πρώτη φορά άδεια, μετά από 20 χρόνια. Μιλάμε για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια, περισσότερα δηλαδή από τον Κουφοντίνα. Εγώ δεν έχω προφανώς την αυταπάτη ότι ο πατέρας μου ή οποιοδήποτε άλλο θύμα της 17Ν θα γυρίσει πίσω ό,τι κι αν κάνει ο Γιωτόπουλος, είτε είναι μέσα είτε είναι έξω. Νομίζω, όμως, ότι είναι λογικό να αναρωτιόμαστε τι έχει συμβεί και εξίσου λογικό είναι να ζητάμε εξηγήσεις. Δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση και γι’ αυτό κι εγώ ρωτώ γιατί αυτή η αμηχανία; Έχουμε κάποιο λόγο να ντρεπόμαστε για κάτι; Υπενθυμίζω ότι όταν είχε βγει ο Κουφοντίνας, είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Είχε γίνει μία πολύ μεγάλη συζήτηση και τώρα ήταν απλώς… Παρασκευή απόγευμα».

