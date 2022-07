Οικονομία

Κάσος - Κάρπαθος: Άμεσα οι διαδικασίες για νέο πλοίο

Οι κινήσεις, το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι του Υπουργείου Ναυτιλίας, για την πλήρη αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κάσου και Καρπάθου.

Για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κάσου και της Καρπάθου ενημερώνει μέσω ανακοίνωσής του το υπουργείο Ναυτιλίας.

Αναφορικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων στις άγονες δρομολογιακές γραμμές:

α. ΘΗΡΑ – ΣΗΤΕΙΑ- ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΔΙΑΦΑΝΙ - ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, σε συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά,

β. ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, σε συνέχεια δρομολογίων ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΗΛΟΥ – ΘΗΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες

γ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΗΤΕΙΑ - ΚΑΣΟΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΔΙΑΦΑΝΙ –ΧΑΛΚΗ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, όπου το τμήμα ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ δεν επιδοτείται, καθώς και

δ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή, με μισθούμενο τμήμα: ΘΗΡΑ - ΑΝΑΦΗ και επιστροφή, ανακοινώνονται τα κάτωθι:

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του Ε/Γ – Ο/Γ OLYMPUS από τον παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα και τη διαπίστωση της μη κανονικής εκτέλεσης των δρομολογίων στις παραπάνω άγονες γραμμές, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ήδη προβεί, σύμφωνα με το ν.4948/2022, στην πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των γραμμών αυτών μέχρι την 31/10/2022.

Παράλληλα, έχουν υπάρξει επικοινωνίες με ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες ανάθεσης και το νέο πλοίο που θα επιλεγεί για το σκοπό αυτό να εκτελέσει κανονικά τα εγκεκριμένα δρομολόγια από την Παρασκευή 22/7 και να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στις συνδέσεις του Πειραιά με την Κάρπαθο και την Κάσο.

Σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Δευτέρα 11/7 που προέκυψε το πρόβλημα με το Ε/Γ – Ο/Γ OLYMPUS, το Υπουργείο Ναυτιλίας ανέλαβε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των κατοίκων των νησιών και των επισκεπτών τους, συνεργαζόμενο, όπου απαιτήθηκε και με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με αποτέλεσμα την μεταφορά προσώπων και αγαθών με εναλλακτικούς μεταφορικούς τρόπους και την ανακούφιση των νησιών κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε: «Σε μια κρίσιμη για τα νησιά περίοδο και παρά τις δυσκολίες που έχει πάντα η προσπάθεια αντικατάστασης πλοίων μεσούσης της θερινής περιόδου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στάθηκε από την πρώτη στιγμή αρωγός στην δικαιολογημένη ανησυχία των νησιωτών της Καρπάθου και της Κάσου, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτύχει την πλήρη αποκατάσταση των άγονων γραμμών που θα εξυπηρετούντο από το Ε/Γ – Ο/Γ OLYMPUS.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η ασφάλεια των πολιτών και η εξυπηρέτηση των νησιών είναι δύο παραδοχές που δεν δέχονται διαπραγμάτευση. Όπως οφείλαμε, πήραμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να μην πληγεί ο τουρισμός και η καθημερινότητα των ακριτικών μας νησιών στην Κάρπαθο και την Κάσο, ενώ συνεργασθήκαμε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να καταφέρουμε επιβάτες και φορτηγά οχήματα να μετακινηθούν στα νησιά με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.

Σήμερα προχωράμε στην οριστική επίλυση του προβλήματος μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Όμως αυτό δεν είναι το μόνο που πραγματοποιούμε για τα δυο αυτά νησιά της ελληνικής εσχατιάς.

Παράλληλα με την δρομολόγηση επί τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι ταχύπλοου πλοίου από τη Ρόδο προς τη Σητεία μέσω Χάλκης, Καρπάθου, και Κάσου, έχουμε ήδη αποφασίσει την ουσιαστική αναβάθμιση της σύνδεσης της Καρπάθου και της Κάσου κατά τη νέα δρομολογιακή περίοδο και από την 1η Νοεμβρίου τα νέα συχνότερα και ποιοτικότερα δρομολόγια θα βρίσκονται στη διάθεση των κατοίκων των νησιών μας, δίνοντας οριστικό τέλος σε ένα αίτημα δεκαετιών κατά τρόπο που δικαιούνται και τους αξίζει».

