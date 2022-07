Τεχνολογία - Επιστήμη

Antonov - EEAE: Τα επίπεδα ραδιενέργειας και η βλάβη στον σταθμό μέτρησης της Καβάλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τα επίπεδα ραδιενέργειας μετά την πτώση του Antonov. Γιατί είναι εκτός λειτουργείας ο σταθμός μέτρησης στην Καβάλα.



Καμία μεταβολή στα επίπεδα ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη Βόρεια Ελλάδα ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας δεν έχει παρατηρηθεί μετά την πτώση του αεροσκάφους Antonov στην Καβάλα, σύμφωνα με τη ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Όπως αναφέρει η ΕΕΑΕ, «με αφορμή ερωτήματα από το κοινό αλλά και μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους Antonov στην περιοχή της Καβάλας, η ΕΕΑΕ ανακοινώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή στα επίπεδα ραδιενέργειας περιβάλλοντος, στη βόρεια Ελλάδα ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπου λειτουργεί τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας περιβάλλοντος».

Αναφορικά με τον σταθμό μέτρησης της Καβάλας, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας (από την Κυριακή 10/7), σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι η αποκατάστασή του έχει προγραμματιστεί για το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, λειτουργούν κανονικά οι κοντινοί σταθμοί των Σερρών και της Κομοτηνής καλύπτοντας το προσωρινό κενό. Η ΕΕΑΕ τονίζει ότι πρόκειται για συνηθισμένο φαινόμενο που παρατηρείται ιδιαίτερα του καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του δικτύου και σημειώνει ότι η βλάβη ουδεμία σχέση ή συνάφεια έχει με τη συντριβή του αεροσκάφους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «στο πλαίσιο εφαρμογής των Εθνικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης από ραδιολογικό ή πυρηνικό παράγοντα και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο δυστύχημα, δεν ενεργοποιήθηκε, ορθότατα, σχέδιο που να απαιτεί τη συνδρομή της ΕΕΑΕ στο πεδίο».

Ειδήσεις σήμερα:

Δημήτρης Λιγνάδης: Κούγιας κατά Πέτσα για τις δηλώσεις στον ΑΝΤ1

Μπακογιάννης: Ο Γιωτόπουλος πήρε άδεια και δεν “τρέχει τίποτα”

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εκκένωση περιοχών (εικόνες)