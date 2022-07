Κοινωνία

Antonov – Κωνσταντέλλος στον ΑΝΤ1: “Συνταγή ατυχήματος” η διαδρομή που επέλεξε ο πιλότος (βίντεο)

Τι αναμένεται να δείξουν τα «μαύρα κουτιά» και σοροί των επιβαινόντων στο μοιραίο αεροσκάφος.



Ο δήμαρχος Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης και εν ενεργεία κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη, για το αεροσκάφος Antonov που συνετρίβη στην Καβάλα.

Ο κ. Κωνσταντέλλος εξήγησε τι περιμένουν οι ειδικοί να βρουν από τα «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους, παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι είναι παλιάς τεχνολογίας

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντέλλος, τα «μαύρα κουτιά» αναμένεται να δώσουν τις θέσεις των χειριστηρίων και κατά πόσο οι χειριστές είχαν τον έλεγχο.

Παράλληλα, από τις σορούς των επιβαινόντων, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλος θα καταλάβουμε αν οι πιλότοι φορούσαν μάσκες και τα ειδικά γυαλιά που φοράμε όταν υπάρχει τοξικό φορτίο.

Στην συνέχεια ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε και στην επιλογή του πιλότου να πάει από την «δύσκολη διαδρομή», όπως την χαρακτήρισε.

Το ότι ο πιλότος επέλεξε να πάει στην Καβάλα είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί, είπε και σημείωσε ότι το θέμα είναι γιατί επέλεξε να πάει στην Καβάλα από τον δύσκολο δρόμο και όχι από αυτόν πάνω από την θάλασσα.



«Δεν συνάδει με αυτό που λέμε ότι αποφεύγουμε πολλές δυσχέρειες μαζί», είπε και πρόσθεσε ότι «αυτό που έκανε είναι συνταγή ατυχήματος».

«Κάτι σημαντικό συνέβη και οδήγησε τον κυβερνήτη να στραφεί προς τα βουνά της Καβάλας», ανέφερε τέλος ο κ. Κωνσταντέλλος.

