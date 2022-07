Πολιτισμός

Πέθανε η Βούλα Χαριλάου

Το "αντίο" του Σπύρου Μπιμπίλα στην "Βίβιαν Λι" της Ελλάδας.



Έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες σε ηλικία 90 ετών η Βούλα Χαριλάου, ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή μέσα από το προφίλ του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Έφυγε αυτό το κρυστάλλινο υπέροχο πλάσμα που ευτυχώς γνώρισα κι αγαπηθήκαμε, η Βούλα Χαριλάου… Δεν μας ειδοποίησε κανείς εδώ και δύο εβδομάδες… Η Βούλα, η Βίβιαν Λη της Ελλάδας όπως χαρακτηριστικά την έλεγαν, ζούσε με τις αναμνήσεις της και θαύμαζε όλους τους νέους που τους παρακολουθούσε μόνο από την τηλεόραση… Είχε μια υπέροχη φωνή, ένα ευαίσθητο πλάσμα που αγάπησε κι αγαπήθηκε πολύ…Θα την έχω πάντα στην καρδιά μου» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.





Η Βούλα Χαριλάου ήταν ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1930 (σύμφωνα με το ημερολόγιο 2019 του ΤΑΣΕΗ) ή 1932 (σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια του Θόδωρου Έξαρχου). Έπαιξε κυρίως σε δραματικές ταινίες, όπως στο ψυχολογικό δράμα «Ο Εφιάλτης», το 1961. Ήταν παντρεμένη με δύο παιδιά.

Φιλμογραφία

Αδίστακτοι (1965) [Βάνα]

Μάνα κάνε κουράγιο (1962)[Έλσα Θεμελή-Δέλιου]

Ήρθες αργά (1961)

Χωρίς μητέρα (1961)

Εφιάλτης (1961)

Άντρας είμαι και το κέφι μου θα κάνω (1960)[Νινέττα /Ντίνος Μαράς]

Κρουαζιέρα στη Ρόδο (1960) [Νίνα]

Ο Θύμιος τάκανε θάλασσα (1959) [Λίζα Μωράλη]

Φτώχεια και αριστοκρατία / Στουρνάρα 288 (1959) [Χαρούλα]

4 νύφες 1 γαμπρός (1958) [Λόλα Προκόπη]

Η δούκισσα της Πλακεντίας (1956)

