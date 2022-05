Life

“Το Πρωινό” - Μπιμπίλας: Η κόντρα με τον Κούγια και η αγωγή Κιμούλη στο ΣΕΗ (βίντεο)

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Ο πρόεδρος ΣΕΗ μιλά για την κόντρα του με τον Αλέξη Κούγια, την αγωγή από τον Γιώργο Κιμούλη, τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Για τον Αλέξη Κούγια:

«Ο ίδιος ο Αλέξης Κούγιας δεν έχει καταλάβει. Εγώ πάλι άκουσα με έκπληξη να λέει ότι εγώ αυτοπροβάλλομαι διαμέσου ενός γκέι φιλιού που πόσταρα την ημέρα που ήταν κατά της ομοφοβίας. Μάλλον δεν κατάλαβε ότι ήταν η μέρα κατά της ομοφοβίας, ενώ ο ίδιος είναι κάπως ομοφοβικός από τις δηλώσεις που κάνει.

Βεβαίως και θα του ξαναπώ καλημέρα. Εγώ λέω καλημέρα και σε αυτόν που υποτίθεται ότι είναι εχθρός μου, γιατί αυτό είναι και βασική αρχή μιας πολύ σπουδαίας θρησκείας που είναι η χριστιανική, να χαιρετάμε ακόμα και αυτόν που δεν μιλάει καλά για μας».

Για τον Γιώργο Κιμούλη:

«Οι αγωγές του κ. Κιμούλη έχουν πάρει τον δρόμο τους και ετοιμάζονται οι ανταγωγές. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το #metoo, όσο με μία επίθεση ενός ηθοποιού που κατηγορήθηκε από άλλους ηθοποιούς και που το σωματείο ήταν υποχρεωμένο να παραλάβει τις καταγγελίες. Το σωματείο δεν μπορεί να διώξει κάποιον που του λέει ότι θέλει να καταγγείλει κάποιον άλλον. Και ο κ. Κιμούλης ήταν μέλος του σωματείου και τον άκουσε όπως έπρεπε, με τη νόμιμη διαδικασία».

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη:

«Εκείνο το παρελθόν μας σημάδεψε όλους πάρα πολύ και όταν λέω όλους βάζω μέσα και τον Πέτρο Φιλιππίδη. Όλους μας σημάδεψε εκείνη η περίοδος και δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε με τίποτα. Γιατί πέρα από τα καλά που έβλεπε ο κόσμος, υπήρχαν και πράγματα που έμειναν μέσα στην καρδιά μας σαν πληγές. Για όλους το λέω αυτό και για τον κατηγορούμενο».