“Το Πρωινό”: Κούγιας και Μπιμπίλας για το “θερμό” επεισόδιο στα δικαστήρια (βίντεο)

Η επίθεση του γνωστού ποινικολόγου στον Σπύρο Μπιμπίλα και η απάντηση του ηθοποιού.

Ακόμα ένα "θερμό επεισόδιο" ανάμεσα σε Αλέξη Κούγια και Σπύρο Μπιμπίλα έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης έξω από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, την ώρα που οι δίκες του Δημήτρη Λιγνάδη και του Πέτρου Φιλιππίδη βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Ο γνωστός ποινικολόγος και πρόεδρος του ΣΕΗ συναντήθηκαν τυχαία και ακολούθησε ένας πολύ έντονος διάλογος μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας καλημέρισε τον ποινικολόγο, αλλά ο Αλέξης Κούγιας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ηθοποιός τον αποκάλεσε «αγράμματο».

Το πρωί της Τετάρτης η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» ο ηθοποιός περιέγραψε το περιστατικό που συνέβη όταν συναντήθηκαν στα δικαστήρια.

«Του είπα καλημέρα σας στον πληθυντικό κι εκείνος στον ενικό, ως μη όφειλε, άρχισε να με βρίζει, αμόρφωτε, καραγκιόζη… Του είπα πώς λέτε αμόρφωτε έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει ακριβώς το ίδιο με εσάς.. Ήταν ολιγόλεπτο αλλά τόσο έντονο, μπροστά σε τόσους ανθρώπους. Έφυγα υβριζόμενος. Είναι για γέλια. Ας κάνει ό,τι θέλει, υπάρχουν τα δικαστήρια που καταλαβαίνουν. Εγώ νομίζω ότι ο κ. Κούγιας προσπαθείς να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, χτυπώντας έναν αθώο άνθρωπο όπως είμαι εγώ. Με έχει στοχοποιήσει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο», ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Κούγιας δήλωσε τα εξής: «Είναι ψέμα και ακραία συκοφαντία ότι άφησα υπονοούμενο για τον Μάνο Χατζιδάκι. Υιός δεν υπάρχει, ο υιός λέγεται Θεοφανόπουλος και υιοθετήθηκε από τον Μάνο Χατζιδάκι λίγο πριν πεθάνει υποθέτω για κληρονομικούς και μόνο λόγους. Οι δηλώσεις όμως που έκανε ο Κραουνάκης, ο Μπιμπίλας και ο γιος του ο Θεοφανόπουλος εμένα θίγουν την τιμή και την υπόληψή μου και σίγουρα θα λογοδοτήσουν».

