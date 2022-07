Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Τρίτη

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Συναισθηματικά έντονη θα είναι η ημέρα.

Η Τρίτη μας κρατά έντονα συναισθηματικούς και γεμάτους νοσταλγία. Το παρελθόν μας είναι, έτσι κι αλλιώς, άρρηκτα συνδεδεμένο με το παρόν μας, αφού πρόσωπα και καταστάσεις διαμόρφωσαν τη ζωή και το χαρακτήρα μας και βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο σημείο. Η οικογένεια, το σπίτι, τα αγαπημένα μας άτομα, παλιοί έρωτες, αλλά και βιώματα ή απωθημένα ξαναέρχονται στο μυαλό μας και μας δημιουργούν μια γλυκόπικρη γεύση. Γνωρίζουμε όμως βαθιά μέσα μας ότι αν δεν τα ξεκαθαρίσουμε και τα αφήσουμε ακόμα να μας επηρεάζουν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Από το βράδυ ωστόσο, το κλίμα θα αλλάξει τελείως. Θα γίνει πιο χαλαρό, διασκεδαστικό, θα ψάξουμε να βρούμε τη δημιουργική μας πλευρά, το κέφι και τη ζωντάνια μας. Ο έρωτας ως κινητήρια δύναμη θα πάρει περίοπτη θέση κι αν υπάρχει ήδη, θα περάσουμε όμορφες στιγμές με τον άνθρωπό μας, αν όχι, θα τον αναζητήσουμε για να αρχίσουμε να ζούμε και πάλι.

ΚΡΙΟΣ:

Τα πήγαινε – έλα στο παρελθόν και το παρόν τα συνηθίζετε, όμως, αντί να κάνετε συγκρίσεις ή να στενοχωριέστε για το πριν και το τώρα, είναι προτιμότερο να σταθείτε σε λάθη που έγιναν και να διδαχτείτε από αυτά. Έχετε τη δυνατότητα πάντως να κάνετε μια καινούργια αρχή είτε με μια σχέση είτε με μια συνεργασία, όμως για να σταθεί, εκτός από το συναίσθημα, πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση. Αν είστε μόνοι, παρά τις όποιες επιφυλάξεις σας, επιχειρήστε ένα τολμηρό βήμα για να έρθετε πιο κοντά στο πρόσωπο που σας έχει κλέψει την καρδιά.

ΤΑΥΡΟΣ

Ιδιαίτερα δραστήριοι δε θα είστε και μάλιστα ίσως μείνετε για λίγο εκτός, για να βάλετε τα συναισθήματά σας σε μια σειρά, αλλά και να φορτίσετε ενεργειακά τις μπαταρίες σας, ώστε να επανέλθετε δυνατοί και σίγουροι για το τι επιθυμείτε σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ίσως συνειδητοποιήσετε ότι μια συνεργασία είναι αναγκαία, προκειμένου να καλύψετε ένα δικό σας κενό ή αδυναμία, ώστε να πετύχετε ένα στόχο σας. Ερωτικά, θα αποφασίσετε ότι δε σας πάει να κρύβεστε. Χαίρεστε, όταν είστε μαζί με κάποιο πρόσωπο και θέλετε να το δείχνετε, οπότε θα κάνετε σύντομα ένα ξεκαθάρισμα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αγαπάτε και φροντίζετε τους δικούς σας ανθρώπους και μάλιστα προσπαθείτε να καλύπτετε τις ανάγκες τους, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε θέλετε να παίρνετε και την ανάλογη προσοχή και φροντίδα. Επειδή εσείς όμως τα έχετε… καλομάθει, εσείς είστε αυτοί που οφείλετε να επαναφέρετε την ισορροπία. Από την άλλη, μια εξέλιξη που θα πληροφορηθείτε σχετική με τη δουλειά σας, θα σας προβληματίσει. Ερωτικά, μια εξομολόγηση θα σας πιάσει απροετοίμαστους, αλλά θα σας χαροποιήσει κιόλας, αφού προέρχεται από ένα πρόσωπο που σας αρέσει, γι’ αυτό και θα ανταποκριθείτε άμεσα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Έχετε τις επιφυλάξεις σας σε μια επαγγελματική πρόταση που μπορεί να σας γίνει ή μια κίνηση που θέλετε να κάνετε, γι’ αυτό και μετράτε και ξαναμετράτε τα υπέρ και τα κατά. Ένα φιλικό ή πρόσωπο της οικογένειάς σας που είναι πιο έμπειρο ή αντικειμενικό θα μπορούσε να σας βοηθήσει, ώστε να καταλήξετε σε μια απόφαση. Ερωτικά, δεν χρειάζεται να πιέζεστε, εφ’ όσον βλέπετε ότι οι κατακτήσεις σας αυξάνονται και πληθύνονται, άρα διευρύνονται και οι επιλογές σας. Αν κάποιο άτομο είναι το κατάλληλο, όλα θα έρθουν να κολλήσουν από μόνα τους.

ΛΕΩΝ

Αν πρόκειται για δουλειές και επαγγελματικά θέματα, όχι μόνο δε χαρακτηρίζεστε από εσωστρέφεια, αλλά είστε πρόθυμοι να μιλήσετε ακόμα και με τους πιο δύσκολους ανθρώπους, προκειμένου να υλοποιηθούν τα σχέδιά σας. Ενδεχομένως, μάλιστα, να αναγκαστείτε να ανοίξετε τα χαρτιά σας και να δείξετε τη δύναμή σας, ώστε να κερδίσετε τη θέση ή οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ότι σας αξίζει. Ερωτικά, θα είστε σαφείς και ξεκάθαροι στο τι επιθυμείτε από ένα πρόσωπο, αλλά αν καταλάβετε ότι παίζει κρυφτό και δεν είναι ειλικρινές απέναντί σας, δε υπάρχει κανένα νόημα να συνεχίσετε την επαφή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Είστε αρκετά προσεκτικοί, αλλά και συγκρατημένα αισιόδοξοι για το μέλλον μιας επαγγελματικής συνεργασίας ή συμφωνίας, καθώς θεωρείτε ότι έχετε απέναντί σας κατά βάση έντιμα άτομα που δε θα προδώσουν την εμπιστοσύνη σας. Ωστόσο, επειδή όλα αλλάζουν μπροστά στο συμφέρον, φροντίστε να καλύψετε τα νώτα σας για να μη βρεθείτε εκτεθειμένοι. Ερωτικά, τα συναισθήματά σας είναι έντονα, αλλά, επειδή γρήγορα μπορεί να πιάσετε κορυφή ή να βρεθείτε στον πάτο και αντίστροφα, προσπαθήστε να τα ελέγξετε. Η εμφάνιση μετράει σαν κριτήριο, όμως ο χαρακτήρας είναι που θα σας κρατήσει.

ΖΥΓΟΣ

Η υπομονή είναι το μεσαίο σας όνομα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βάλετε μια τελεία σε καταστάσεις που βλέπετε ότι είναι δύσκολο να αλλάξουν. Όσο μεγάλη κι αν είναι η δύναμη της συνήθειας ή έχετε συναισθήματα, εφ’ όσον δεν καλύπτεστε επαρκώς σε μια σχέση ή συνεργασία, καλό θα ήταν να πατήσετε το φρένο και να ξεκαθαρίσετε το τι νιώθετε και τι θέλετε κι όχι να βασανίζεστε. Ερωτικά είστε στα πάνω σας, οπότε είναι λογικό να συγκεντρώνετε το ενδιαφέρον του αντίθετου φύλου, το ζητούμενο όμως είναι να κάνετε την κατάλληλη επιλογή, που θα σας ικανοποιεί σε πολλά επίπεδα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Κάποια εργασιακά θέματα θα σας απασχολήσουν αρκετά, όμως θα πρέπει να κρατήσετε το μυαλό σας ανοιχτό και να μην παρασυρθείτε από συναισθήματα που έχουν να κάνουν με ανταγωνισμό ή εγωισμό γιατί αντί να λυθούν, θα γίνουν χειρότερα. Εφ’ όσον έχετε πίστη στον εαυτό σας και τις ικανότητές σας, δείξτε το στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Ερωτικά, οι συνθήκες σας ευνοούν, είστε δημοφιλείς, τα φώτα είναι στραμμένα σε σας και όλα είναι στο χέρι σας. Αν θέλετε σχέση, θα την έχετε, αν, πάλι, αναζητάτε μόνο την απόλαυση κι αυτό θα το καταφέρετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Είστε δοτικοί και έχετε καλή προαίρεση, γι’ αυτό και σας είναι εύκολο το ελκύετε πρόσωπα που είτε για κοινωνικούς, επαγγελματικούς είτε για ερωτικούς λόγους θέλουν να είναι στο πλευρό σας. Ωστόσο, το παν είναι να αντιλαμβάνεστε γρήγορα κατά πόσο μπορείτε να πάρετε πίσω τα ανάλογα ή θα είστε εσείς αυτοί που συνεχώς θα δίνετε και οι άλλοι θα παίρνουν. Από σας πάντως εξαρτάται το κατά πόσο θα αφήνετε να διαιωνίζεται μια κατάσταση που σας αδικεί, με την ελπίδα ότι θα εκτιμηθεί η προσφορά σας ή θα ξεκοπείτε και θα απευθυνθείτε αλλού, όπου θα υπάρχει ισοτιμία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Κάποιες αλλαγές στο σπίτι ή τον εργασιακό σας χώρο είναι απαραίτητες ή εσείς θέλετε να γίνουν, ώστε να νιώθετε πιο όμορφα, ωστόσο το πιεσμένο σας πρόγραμμα, αλλά και επαγγελματικά θέματα απορροφούν μεγάλο μέρος του χρόνου σας. Δε χρειάζεται όμως να τα αλλάξετε όλα σε μια μέρα. Μπορείτε σιγά-σιγά να κάνετε ψιλοπράγματα κι όταν σας δοθεί η δυνατότητα, να τα ολοκληρώσετε. Ερωτικά, ο ενθουσιασμός σας για ένα πρόσωπο σταδιακά μεγαλώνει, βεβαιωθείτε όμως ότι όντως έχετε αισθήματα ή νιώθετε έτσι, επειδή δεν το έχετε αποκτήσει ακόμα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αρκετό χρόνο θα σπαταλήσετε με διάφορες υποθέσεις σας που πρέπει να κλείσετε πριν το τέλος του μήνα και δεν έχετε περιθώρια να τις αναβάλετε. Όμως, τουλάχιστον μία θα παρουσιάσει επιπλοκές και δε θα τελειώσετε γρήγορα μαζί της. Λογικό είναι να επηρεαστεί η διάθεσή σας και ακόμα κι όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας να μην μπορείτε να χαλαρώσετε. Ερωτικά, διανύετε μια περίοδο, όπου η υπομονή σας αναζητιέται, οπότε δε σας είναι εύκολο να ανεχτείτε παλινδρομήσεις και πισωγυρίσματα. Ή θα προχωρήσετε ή θα το διαλύσετε.

ΙΧΘΥΣ

Η ανασφάλεια θα σας χτυπήσει την πόρτα και ενδεχομένως να επανεξετάσετε κάποια ζητήματα που αφορούν σε μια συμφωνία ή μια υπόθεση που αφορά στα οικονομικά σας, ώστε να είστε σίγουροι ότι οι κινήσεις σας είναι οι σωστές, αλλά κι ότι μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις. Δεν αποκλείεται, δε, να κάνετε και μια συζήτηση με έναν άνθρωπο πιο έμπειρο σε αυτά τα ζητήματα και να ζητήσετε τη γνώμη του. Από την άλλη, συναισθήματα υπάρχουν, όμως είτε είναι μονόπλευρα είτε έχετε διαφορετικά θέλω από ένα πρόσωπο και αυτό κάπου θα σας στενοχωρήσει.

Πηγή: glance.gr

