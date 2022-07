Πολιτική

Δένδιας: Ελλάδα και ΗΠΑ στέκονται μαζί απέναντι στον αναθεωρητισμό

Δένδιας και Τσούνης βρέθηκαν στην αεροπορική βάση της Σούδας, στην 115 Πτέρυγα Μάχης. Το μήνυμα του πρέσβη των ΗΠΑ για τα F-35.



«Oι ΗΠΑ και η Ελληνική Δημοκρατία στέκονται μαζί απέναντι στον αναθεωρητισμό, απέναντι σε οτιδήποτε απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των χωρών» είναι το «σαφές μήνυμα» από τη σημερινή επίσκεψη στη Σούδα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους.

Ο κ. Δένδιας, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Χαρδαλιά, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά και τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνη, βρέθηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση της Σούδας, στην 115 Πτέρυγα Μάχης προκειμένου να συμμετάσχουν στην ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, στο πλαίσιο της Διμερούς Διακλαδικής Συνεκπαίδευσης Ελλάδας-ΗΠΑ «POSEIDON'S RAGE 22».

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, Ελλάδα και ΗΠΑ «στέκονται μαζί εν ονόματι της προστασίας του Διεθνούς Δικαίου, βασισμένοι στα εξαιρετικά μηχανήματα που βλέπετε γύρω μας, αλλά κυρίως στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, που συνεργάστηκαν σε διάφορες σημαντικές ασκήσεις τις τελευταίες ημέρες στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Αυτό το οποίο γίνεται είναι μία άσκηση που υποδηλώνει τη θέλησή μας να προστατεύσουμε τις αξίες της δημοκρατίας, της σταθερότητας, της ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.