Φωτιές: Μάχη με τις φλόγες σε Λακωνία και Φθιώτιδα (εικόνες)

Επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Σε ποιες άλλες περιοχές ξέσπασαν φωτιές.

Στα ήδη υπάρχοντα μέτωπα, έρχονται να προστεθούν πυρκαγιές στο Τραγανό Ηλείας, στην Κάτω Δάφνη Δωρίδος, στο Πράσινο Ηλείας και στο χωριό Σέλλα Αχαϊας.

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Αφάνια, στην Σκάλα Λακωνίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε χαμηλή βλάστηση όμως φαίνεται να πηγαινει καλά.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει μέχρι τώρα αναφορά, για πιθανή απειλή κατοικημένης περιοχής.

Το πιο σοβαρό μέτωπο αυτή τη στιγμή στη Λακωνία φαίνεται να είναι στα Δημαρίστικα Ανατολικής Μάνης, το οποίο είναι δύσβατο σημείο. Στο συμβάν επιχειρούνεπιχειρούν 65 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων και 15 Γερμανών πυροσβεστών, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Έχει κοντά διάσπαρτα σπίτια και για αυτό προσπαθούν να την οριοθετήσουν όσο πιο σύντομα γίνεται.





Φωτιά στη Φθιώτιδα



Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κοντά στο χωριό Ελάτεια της Φθιώτιδας. Οι άνεμοι στην περιοχή είναι ισχυροί, ξεπερνούν τα 5 μποφόρ και η φωτιά επεκτείνεται σε δασική έκταση όπου μέσα υπάρχουν ποιμνιοστάσια. Παρά του ισχυρούς ανέμους όμως στην περιοχή, η εικόνα της πυρκαγιάς φαίνεται να είναι καλύτερη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Φθιώτιδα, την Βοιωτία αλλά και τη Φωκίδα επιχειρούν στην περιοχή ενώ ενισχύονται και με εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στο σημείο δρουν 36 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά σε Σάμο και Άρτα

Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης εκδηλώθηκε ακόμα μια φωτιά αυτή τη φορά στην Γιωνίδες της Σάμου, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά έχει τεθεί ήδη υπό μερικό έλεγχο.

Τέλος, φωτιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Ψαθοτόπι της Άρτας, όπου επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

