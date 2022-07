Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας

Οι νέες μολύνσεις της τελευταίας εβδομάδας, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε σημαντικά την προηγούμενη εβδομάδα η «μαύρη λίστα με τους θανάτους ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι την εβδομάδα (11 με 17 Ιουλίου) καταγράφηκαν 148.435 κρούσματα COVID-19 (13.723 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού.

Στην Αττική επιβεβαιώθηκαν την εν λόγω εβδομάδα συνολικά 50.786 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 14.245 νέες μολύνσεις. Τις αμέσως επόμενες υψηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν το Ηράκλειο με σχεδόν 5.000 κρούσματα και η Αχαΐα με περισσότερους από 4.600 νέους φορείς της νόσου.

Προβληματισμό δημιουργεί και η αύξηση έως 245% μέσα σε μία εβδομάδα, του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων.

Ακόμη, από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών για τον εντοπισμό κρουσμάτων από μεταλλάξεις του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα:

