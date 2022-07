Life

Τόλης Βοσκόπουλος - Άντζελα Γκερέκου: Η ανάρτηση για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του

Η συγκινητική ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου με αφορμή την επέτειο θανάτου του "πρίγκιπα" του ελληνικού τραγουδιού.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου, που βύθισε στη θλίψη το Πανελλήνιο.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών από ανακοπή καρδιάς, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο.

Η Άντζελα Γκερέκου, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του «πρίγκιπα» του πενταγράμμου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες με τον αγαπημένο της.

