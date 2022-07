Παράξενα

Χαλκίδα: Αγριογούρουνα κολυμπούσαν σε παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός προκλήθηκε όταν κοπάδι αγριογούρουνων εθάθη να κολυμπά σε παραλία της Χαλκίδας.

Αναστάτωση προκάλεσε σε λουόμενους και πολίτες στην Εύβοια όταν αγρογούρουνα εθεάθησαν να κολυμπούν σε παραλία της Χαλκίδας.

Το περιστατικό έγινε συγκεκριμένα στην ακτή μπροστά από την επιχείρηση Stavento, θέτοντας επί ποδός τις τοπικές αρχές.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας προκειμένου να απομακρύνει το κοπάδι αγριογούρουνων από την θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική προκειμένου να τα απομακρύνει ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό καθώς τα αγριογούρουνα ξέφυγαν… κολυμπώντας!

Το Λιμεναρχείο Χαλκίδας αναμένεται τις επόμενες ώρες να δώσει περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι πληθαίνουν καθημερινά τα περιστατικά με τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που γίνονται με αγριογούρουνα τα οποία αναζητώντας τροφή κυκλοφορούν σε αγέλες σε επαρχιακούς δρόμους και αγροτικές περιοχές. Τελευταίο τραγικό συμβάν το θανατηφόρο ατύχημα από προκλήθηκε αγριογούρουν στο Κιλκίς, και κόστισε τη ζωή δύο ανθρώπων.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ - Μεταλλάξεις κορονοϊού: η έρευνα για νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πισπιρίγκου: Νέα δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας

“Άγιος Ανδρέας” - Αδελφός 49χρονου: του είπαν “μην μας ενοχλείς” και πέθανε μισή ώρα μετά