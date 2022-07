Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ προς τις χώρες της Ευρώπης: Πάρτε μέτρα τώρα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα για ένα «δύσκολο» φθινόπωρο και χειμώνα στην Ευρώπη, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19, με φόντο τη χαλάρωση των μέτρων.

«Η Covid-19 παραμένει μια ύπουλη ασθένεια, δυνητικά θανατηφόρα», υπογράμμισε ο Χανς Κλούγκε, ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την περιοχή της Ευρώπης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Αποκάλυψε μάλιστα ότι και ο ίδιος προσβλήθηκε για πρώτη φορά από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 πριν από δύο εβδομάδες και ότι αισθανόταν εξουθενωμένος για τρεις ημέρες.

Ο Κλούγκε χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση «παρόμοια με εκείνη του περασμένου καλοκαιριού» αλλά επέμεινε ότι «αυτή τη φορά το κύμα ωθείται από τις υποπαραλλαγές της Όμικρον», που είναι πιο μεταδοτικές.

Ο αριθμός των κρουσμάτων τις Covid-19 στις 53 χώρες του ΠΟΥ Ευρώπης (πολλές από αυτές είναι χώρες της κεντρικής Ασίας) τριπλασιάστηκε τις έξι τελευταίες εβδομάδες, πλησιάζοντας τα 3 εκατομμύρια την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν τα μισά από όσα καταγράφηκαν παγκοσμίως, υπενθύμισε.

Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των νοσηλειών διπλασιάστηκε και, μολονότι ο αριθμός των εισαγωγών σε ΜΕΘ παραμένει «σχετικά χαμηλός», περίπου 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε εβδομάδα στην Ευρώπη από την Covid-19, υπογράμμισε ο Κλούγκε.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, όταν τελειώσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, ξανανοίξουν τα σχολεία και ξαναρχίσουν οι κοινωνικές επαφές σε κλειστούς χώρους, καθώς θα πέφτει η θερμοκρασία. Σε συνδυασμό με «τη μείωση της επιτήρησης του ιού» μια τέτοια αύξηση προαναγγέλλει «ένα δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα» στην Ευρώπη, προειδοποίησε ο Κλούγκε. Οι χώρες, συνέχισε, θα πρέπει να επιταχύνουν τον εμβολιασμό και να επαναφέρουν μέτρα, όπως τη χρήση της μάσκας, γιατί «θα είναι πολύ αργά» αν περιμένουν να φτάσει το φθινόπωρο για να αναλάβουν δράση.

Η στρατηγική του ΠΟΥ Ευρώπης για το φθινόπωρο και τον χειμώνα συνίσταται στην αύξηση του εμβολιασμού, μια δεύτερη αναμνηστική δόση για τους ανοσοκατεσταλμένους ηλικίας άνω των 5 ετών και το στενό περιβάλλον τους ενώ εξετάζεται επίσης ο εμβολιασμός συγκεκριμένων, ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, «τουλάχιστον τρεις μήνες αφότου έλαβαν την τελευταία δόση».

Ο ΠΟΥ ζητά επίσης να ενθαρρύνεται η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και στα δημόσια μέσα μεταφοράς, να αερίζονται οι πολυσύχναστοι δημόσιοι χώροι, όπως τα σχολεία και τα γραφεία και «να εφαρμόζεται ένα αυστηρό πρωτόκολλο για εκείνους που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά».

