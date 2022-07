Κοινωνία

Antonov - Καβάλα: τι έδειξε η νεκροψία για το πλήρωμα

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, δεν εντοπίστηκαν εγκαύματα στις σορούς.

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία - νεκροτομή, στις σορούς των 8 Ουκρανών που ήταν μέλη στο πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους Antonov που συνετρίβη το βράδυ του Σαββάτου (16.07.2022) σε χωράφια, κοντά στο Παλαιοχώρι Καβάλας.

Όπως προέκυψε από τη νεκροψία – νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα (19.07.2022) το μεσημέρι στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, τα άτομα φέρουν βαρύτατες σωματικές κακώσεις με συντριπτικά κατάγματα στο κρανίο, στον θώρακα, στα άνω και κάτω άκρα, στην κοιλιακή χώρα και στα πλευρά, ενώ εντοπίστηκαν ρήξεις πνευμόνων και εσωτερικών οργάνων. Παράλληλα, τα μέλη του πληρώματος αιμορραγούσαν εσωτερικά.

Ο ιατροδικαστής Θράκης, Νικόλαος Κιφνίδης, που ανέλαβε τις νεκροψίες, ανέφερε στην ιστοσελίδα voria.gr ότι πρόκειται για ουκρανικής καταγωγής άνδρες, με το εύρος των ηλικιών να είναι από 35 έως 50 έτη περίπου. Οι σοροί δεν έφεραν εγκαύματα, καθώς εκσφενδονίστηκαν από το αερασκάφος πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ τα τραύματά τους ήταν παρόμοια για όλους.

Οι σοροί είχαν κακώσεις που ταιριάζουν σε θύματα αεροπορικού δυστυχήματος.

Από εδώ και στο εξής αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις, ως είθισται, για ποσότητες αλκόολ ή ναρκωτικών ουσιών που ενδεχομένως είχαν ληφθεί, ενώ έχουν ήδη παρθεί δαχτυλικά αποτυπώματα και ιστοτεμάχια για τις εξετάσεις DNA, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα σε εργαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Το ουκρανικό προξενείο έχει αναλάβει την επιστροφή των σορών στην πατρίδα τους, μόλις δοθεί το “πράσινο φως” από τις αρχές.

