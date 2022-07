Life

Φωτιά στην Πεντέλη - Γερασιμίδου: δεν υπήρχε ούτε ένα πυροσβεστικό (βίντεο)

Όλα όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1, η ηθοποιός Ελένη Γερασιμίδου, μετά την πυρκαγιά στην Πεντέλη που προκάλεσε ζημιές στο σπίτι της.

Η ηθοποιός Ελένη Γερασιμίδου, μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης μετά την καταστροφική πυρκαγιά που πλήττει την περιοχή της Πεντέλης.

Η ηθοποιός, αναφέρθηκε στο σπίτι της στην Παλλήνη και το ότι αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν λίγο πριν πλησιάσουν οι φλόγες, που προκάλεσαν ζημιές σε πολλά σπίτια στην περιοχή.

Η Ελένη Γερασιμίδου, είπε ακόμη πως 18 πυροσβεστικά ήταν παραταγμένα στη Μαραθώνος και δεν υπήρχαν διαθέσιμα για να σβήσουν σπίτια.

"Για εδώ δεν υπήρχε ούτε ένα πυροσβεστικό, καιγόντουσαν σπίτια και δεν υπήρχε ούτε ένα. Δεν τα βάζω με τους πυροσβέστες, τα βάζω με την πολιτεία που δεν έχει προνοήσει" είπε χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζει: "Βλέπαμε ότι πλησιάζει η πυρκαγιά αλλά δεν φεύγαμε γιατί θέλαμε να μείνουμε. Δεν μας ήρθε μήνυμα για εκκένωση, φύγαμε τελευταία στιγμή, όταν μας ανάγκασε η κόρη μου... Φύγαμε και μάθαμε από μία γειτόνισσα το πρωί ότι το σπίτι μας κάηκε"

Όσονα αφορά τη διαδικασία εκκένωσης ανέφερε: "Δεν ξέρω που είδαν τα περιπολικά στους δρόμους, χρειάζεται προσωπικό. Δεν κατηγορώ κανέναν, δεν είμαι μόνο εγώ είναι τόσος κόσμος που ευτυχώς που δεν κάηκε. Έχει μεγάλες ζημιές, το σπίτι, θα χρειαστεί να το καθαρίσουν, να έρθουν ειδικοί εμπειρογνώμονες την επόμενη εβδομάδα, δεν είναι κατοικίσιμο" είπε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.





