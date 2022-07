Κοινωνία

Φωτιά στα Μέγαρα: Εκκένωση οικισμού - Μήνυμα από το 112

Επείγουσα ειδοποίηση για εκκένωση οικισμού μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στα Μέγαρα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή των Μεγάρων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βένιζα Μεγάρων ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα λειτουργεί για εναέριο συντονισμό.

Λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι, δόθηκε εντολή εκκένωσης του χωριού Ζάχουλη μέσω του 112. Όσοι βρίσκονται στον οικισμό, καλούνται να εκκενώσουν προς το Αλεποχώρι.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βένιζα #Μέγαρα.

????Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2022

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε στο σημείο έγινε εκτροπή δύο Air Tractores που εκτελούσαν περιπολία και καταφθάνουν ένα Erickson, ένα ΑΒ215 και ακολουθούν 3 CL 215, ενα Erickson και 2 Air tractors.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στον οικισμό #Ζάχουλη #Μεγάρων εκκενώστε τώρα προς #Αλεποχώρι



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/162IAidIpY@pyrosvestiki

— 112 Greece (@112Greece) July 20, 2022

Στην έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13:41 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βένιζα Μεγάρων, ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη και μετά από εισήγηση του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων, στις 14:35 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι του μικρού οικισμού Ζάχουλη με μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση τους προς Αλεποχώρι.

Αυτή την στιγμή επιχειρούν στο πεδίο 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντονισμό και με τη συνδρομή των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος.





