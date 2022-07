Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: Οι αστυνομικοί κοντά στους πυρόπληκτους (εικόνες)

Σε πάνω από 600 απεγκλωβισμούς προέβη η Αστυνομία, στα πύρινα μέτωπα. Τεράστια η συνδρομή των Αστυνομικών και στην απελευθέρωση δεμένων ζώων.



Στη μάχη της πυρκαγιάς στην Πεντέλη ρίχτηκαν και οι αστυνομικές δυνάμεις της χώρας μας, προσφέροντας την βοήθεια τους όπου χρειαζόταν.

Η Αστυνομία έχει προβεί σε περισσότερους από 600 απεγκλωβισμούς και συνεχίζει να συνδράμει το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.





Ενδεικτικό είναι το βίντεο της ΕΛΑΣ όπου αστυνομικοί βοηθούν ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σπίτι της.





Ωστόσο, εκτός από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απεγκλωβισμό πολιτών, οι αστυνομικοί που συνέδραμαν στις περιοχές με πυρκαγιά, απελευθέρωσαν και δεμένα ζώα από οικίες για τις οποίες είχε δοθεί εντολή προληπτικής απομάκρυνσης.



Χαρακτηριστικά άνδρες της ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ απεγκλώβισαν σκύλους από τις περιοχές Πεντέλη και Ανθούσα.

Θεοδωρικάκος: Οι αστυνομικοί έσωσαν με αυτοθυσία εκατοντάδες πολίτες

«Αστυνομικοί απεγκλώβισαν με αυτοθυσία πάνω από 680 πολίτες, κάποιοι από τους οποίους αρνούνταν να μετακινηθούν από τις κατοικίες τους, παρά τον μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους. Ήταν άμεση και αποτελεσματική η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στο σύνολό του για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Πεντέλη», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Υπήρξαν δεκάδες περιπτώσεις, που οι πολίτες δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ήθελαν να μείνουν οι ίδιοι εκεί για να προσπαθήσουν να τα σώσουν. Απλώς, οφείλουμε όλοι να έχουμε πάντα στην πράξη ως πρώτη αξία την προστασία της ανθρώπινης ζωής», προσέθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Η ανθρώπινη ζωή εάν χαθεί δεν ξαναγίνεται, τα σπίτια ξαναγίνονται».

Αναφερόμενος στην μάχη που έδωσαν και οι αστυνομικοί για τους πολίτες, επισήμανε ο υπουργός: «Μέσα στη νύχτα, τις πρώτες πρωινές ώρες, μιλώντας με τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον στρατηγό κ. Σκούμα και με τα πληρώματα μας, έβλεπα πόσο επικίνδυνη είναι η δουλειά τους. Με αυτοθυσία, χρειάστηκε να ανοίξουν σπίτια σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες άλλες ακόμη και με βίαιο τρόπο να απομακρύνουν ανθρώπους που κινδύνευαν. Γιατί οι εντολές ήταν σαφείς, ότι πάνω από όλα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Όπως διευκρίνισε αμέσως μετά ο κ. Θεοδωρικάκος, «το σύνολο των αστυνομικών δυνάμεων που διατέθηκαν, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και εκτελούν περιπολίες στα μέτωπα της πυρκαγιάς για την περιφρούρηση των περιοχών που εκκενώθηκαν, αλλά και των περιουσιών των κατοίκων από πιθανό πλιάτσικο: Η Πολιτεία είναι εδώ για να βοηθήσει. Πάνω από 630 αστυνομικοί με 230 οχήματα κινητοποιήθηκαν σε αυτή τη μάχη με τη φωτιά, με αποστολή την συμβολή στην εκκένωση των περιοχών, τη ρύθμιση κυκλοφορίας. Είναι εξαιρετικά σημαντική - και θα συνεχιστεί για όσες μέρες χρειαστεί - η προστασία της περιουσίας των πολιτών από ενδεχόμενο πλιάτσικο, το οποίο διάφοροι επιτήδειοι θα μπορούσαν να επιδιώξουν να κάνουν».

Αναφερόμενος στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ο υπουργός σημείωσε πως έγινε με απόλυτο συντονισμό, ενώ υπογράμμισε πως σε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει χώρος για κομματικά παιχνίδια: «Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όπως αυτή που διαμορφώθηκε χθες απόγευμα, σε μια πολύ δύσβατη δυστυχώς περιοχή και με έναν εξαιρετικά άσχημο και επικίνδυνο καιρό, με εντάσεις ανέμων που μερικές στιγμές ξεπερνούσαν και τα 9 μποφόρ, έγινε άμεση κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από την Πολιτική Προστασία, από την Αστυνομία, από το σύνολο των δυνάμεων, την αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές. Πιστεύω ότι αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, όχι για να πούμε κάτι θετικό γιατί είμαστε κυβέρνηση, αλλά γιατί όλοι μαζί θεωρώ ως κοινωνία και ως κράτος κατακτάμε σιγά- σιγά ένα καλύτερο επίπεδο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών».

Και κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος: «Έγινε μια συντονισμένη και σημαντική δουλειά την οποία καλό είναι επιτέλους να την αναγνωρίσουν όλοι και να μην μπούμε σε κομματικά παιχνίδια».

