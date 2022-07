Οικονομία

CANDIA: νέα συλλογή στρωμάτων

Την νέα συλλογή στρωμάτων της, με βιώσιμα υλικά και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο καις την χρήση, παρουσιάζει η CANDIA

Σε ανακοίνωση από την CANDIA, αναφέρονται τα εξής:

«Με μια νέα συλλογή από 14 στρώματα, κατασκευασμένα να ταιριάζουν σε περισσότερους σωματότυπους, η CANDIA ανταποκρίνεται στην ανάγκη των πελατών για έναν καλύτερο ύπνο, έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Όλα τα νέα στρώματα είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και δοκιμών - ανθεκτικότητας και όχι μόνο – των τελευταίων 2,5 ετών και ανταπεξήλθαν επιτυχώς σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.

Σήμερα, τα νέα στρώματα, είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα CANDIA σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας την πιο αξιόπιστη λύση σε όποιον αναζητά ένα στρώμα φιλικό προς το περιβάλλον, προς τον ανθρώπινο οργανισμό, και πάνω απ’ όλα κατασκευασμένο να αντέχει στο χρόνο και τη χρήση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα νέα στρώματα συνοδεύονται από μακροχρόνια εγγύηση που φτάνει έως και τα 10 έτη.

Τα νέα στρώματα, χωρίζονται σε 4 μικρότερες συλλογές, ανάλογα και με τα πλεονεκτήματα των υλικών τους.

The inventor: Με φυσική αντιβακτηριακή δράση από ελαιόλαδο - μια καινοτομία της CANDIA

The luxuriant: Με ύφασμα Tencel από οξιά, απορροφητικό, απαλό και ανθεκτικό, απόλυτα ανακυκλώσιμο και οικολογικό.

The principal: Με ύφασμα από μπαμπού που είναι 4 φορές πιο απορροφητικό από το βαμβάκι και περιέχει φυσικά αντιβακτηριδιακά συστατικά.

The essential: Με βιολογικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυεστέρα που συλλέχθηκε από τη θάλασσα.

Τα στρώματα της νέας σειράς θυμίζουν τη Μεσόγειο με την υφή τους, τα σχέδια και τα χρώματά τους, ενώ έχουν ονόματα από δημοφιλείς προορισμούς απ’ όλη την Ελλάδα. Με αφορμή την έναρξη πωλήσεων της νέας συλλογής, ο CEO της εταιρίας κύριος Μιχάλης Βελιβασάκης, με δήλωσή του, ευχαρίστησε το προσωπικό της εταιρίας, αλλά και τους προμηθευτές και συνεργάτες της CANDIA, που κάτω από τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ετών, συνέβαλαν στη δημιουργία των νέων, υψηλής ποιότητας και αισθητικής, στρωμάτων CANDIA.

Μάθετε περισσότερα για τα νέα στρώματα στο www.candia.gr/el/stromata και στα καταστήματα CANDIA.

Τέλος, η CANDIA, συμμετέχει στις θερινές εκπτώσεις και με τα νέα στρώματα, ανταποκρινόμενη με σεβασμό στην πάγια ανάγκη των καταναλωτών για υψηλής ποιότητας προϊόντα, όπως κάνει εξάλλου από το 1973.

Μάθετε περισσότερα: https://www.candia.gr/el/prosfores ».





