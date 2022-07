Φωτιά σε ουρανοξύστη 17 ορόφων στο Λονδίνο (βίντεο)

Δεκάδες πυροσβέστες δίνουν "μάχη" για την κατάσβεση της φωτιάς. Κύμα καύσωνα πλήττει το Λονδίνο.

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα με 125 πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση μιας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στον τελευταίο όροφο ενός 17ώροφου κτιρίου διαμερισμάτων στο Βόρειο Γούλιτς, στο ανατολικό Λονδίνο.

Στα πλάνα που ανάρτησε η πυροσβεστική στο Twitter διακρίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από ένα διαμέρισμα στον ουρανοξύστη που βρίσκεται στην οδό Μάνγουντ, κοντά στο αεροδρόμιο.

Fire in a top floor flat along Factory Road E16.

The smell of smoke is so so strong

Hoping everyone got out#Newham pic.twitter.com/xTH6ZK3t9M