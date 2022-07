Οικονομία

Φωτιές - ΔΕΔΔΗΕ: Η πορεία αποκατάστασης των ζημιών

Πόσοι καταναλωτές έχουν ήδη επανηλεκτροδοτηθεί και πότε αναμένεται πλήρης αποκατάσταση. Ποια είναι η εικόνα στα Μέγαρα.



Περισσότεροι από 10.700 καταναλωτές από το σύνολο των περίπου 15.000 που επηρεάστηκαν από την φωτιά στη Βόρεια και Ανατολική Αττική έχουν ήδη επανηλεκτροδοτηθεί, ανακοίνωσε απόψε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Μέχρι αργά το βράδυ εκτιμάται ότι θα έχουν επανηλεκτροδοτηθεί 180 υποσταθμοί από τους συνολικά 210 που υπέστησαν ζημιά. Στην περιοχή βρίσκονται περισσότερα από 400 άτομα και 150 οχήματα, καθώς και επιπλέον υποστηρικτικό προσωπικό.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την περιοχή των Μεγάρων, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά προκειμένου να αποκατασταθούν οι υφιστάμενες ζημιές και να ηλεκτροδοτηθούν οι περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα και Πόρτο Γερμενό εντός των επόμενων ωρών.

Τα συνεργεία ενισχύονται με επιπλέον προσωπικό για να ανταποκριθούν στην εξέλιξη της πυρκαγιάς.

