Ερντογάν για F-16: Ο όρος των ΗΠΑ δεν είναι δεσμευτικός

Τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος για το «φρένο» στην πώληση και αναβάθμιση των τουρκικών F-16.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο όρος που τέθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ σύμφωνα με τον οποίο, τα F-16 τα οποία ενδεχομένως θα πωληθούν στην Αγκυρα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου, δεν είναι δεσμευτικός, σύμφωνα με κείμενο δηλώσεων που έκανε κατά την πτήση της επιστροφής του από την Τεχεράνη και δόθηκε στην δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έθεσε όρους για την πώληση των αεροσκαφών όταν οι δύο τους συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη τον περασμένο μήνα.

Επαναλαμβάνοντας την απειλή του βέτο στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αν οι δύο χώρες δεν τηρήσουν τα υπεσχημένα, ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ότι σχεδόν όλες οι βορειοευρωπαϊκές χώρες έχουν μετατραπεί σε «φωλιές τρομοκρατίας» και πρόσθεσε ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Βρετανία επιτρέπουν επίσης σε οργανώσεις που η Τουρκία θεωρεί ότι αποτελούν τρομοκρατικές οργανώσεις να δρουν ελεύθερα.

